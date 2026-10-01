https://1prime.ru/20261001/reshetnikov-873832658.html
Не все темы G20 пользуются общей поддержкой, заявил Решетников
Не все темы G20 пользуются общей поддержкой, заявил Решетников - 01.10.2026, ПРАЙМ
Не все темы G20 пользуются общей поддержкой, заявил Решетников
Не все темы, предложенные США к обсуждению в рамках G20, пользуются общей поддержкой, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на полях... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T08:15+0300
2026-10-01T08:15+0300
2026-10-01T08:15+0300
мировая экономика
сша
максим решетников
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873832658.jpg?1790831713
МИЛУОКИ, 1 окт – ПРАЙМ. Не все темы, предложенные США к обсуждению в рамках G20, пользуются общей поддержкой, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на полях встречи министров "Большой двадцатки" в американском городе Милуоки.
"Те темы, которые Соединенные Штаты как председатели в "двадцатке" в этом году вытащили, что называется, как ключевые, они в общем и целом достаточно сложные и, мягко говоря, далеко не все из них вызывают общую поддержку", - сказал Решетников, отвечая на вопрос журналистов.
Решетников возглавляет российскую делегацию на мероприятии. Как сообщало во вторник Минэкономразвития, на рассмотрение участников встречи вынесен широкий круг актуальных вопросов, в том числе сокращение избыточных мощностей и хронического перепроизводства.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, максим решетников
Мировая экономика, США, Максим Решетников
Не все темы G20 пользуются общей поддержкой, заявил Решетников
Решетников: не все темы, предложенные США к обсуждению в рамках G20, пользуются поддержкой
МИЛУОКИ, 1 окт – ПРАЙМ. Не все темы, предложенные США к обсуждению в рамках G20, пользуются общей поддержкой, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на полях встречи министров "Большой двадцатки" в американском городе Милуоки.
"Те темы, которые Соединенные Штаты как председатели в "двадцатке" в этом году вытащили, что называется, как ключевые, они в общем и целом достаточно сложные и, мягко говоря, далеко не все из них вызывают общую поддержку", - сказал Решетников, отвечая на вопрос журналистов.
Решетников возглавляет российскую делегацию на мероприятии. Как сообщало во вторник Минэкономразвития, на рассмотрение участников встречи вынесен широкий круг актуальных вопросов, в том числе сокращение избыточных мощностей и хронического перепроизводства.