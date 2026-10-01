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Не все темы G20 пользуются общей поддержкой, заявил Решетников

Не все темы G20 пользуются общей поддержкой, заявил Решетников - 01.10.2026, ПРАЙМ

Не все темы G20 пользуются общей поддержкой, заявил Решетников

Не все темы, предложенные США к обсуждению в рамках G20, пользуются общей поддержкой, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на полях... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T08:15+0300

2026-10-01T08:15+0300

2026-10-01T08:15+0300

мировая экономика

сша

максим решетников

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МИЛУОКИ, 1 окт – ПРАЙМ. Не все темы, предложенные США к обсуждению в рамках G20, пользуются общей поддержкой, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на полях встречи министров "Большой двадцатки" в американском городе Милуоки. "Те темы, которые Соединенные Штаты как председатели в "двадцатке" в этом году вытащили, что называется, как ключевые, они в общем и целом достаточно сложные и, мягко говоря, далеко не все из них вызывают общую поддержку", - сказал Решетников, отвечая на вопрос журналистов. Решетников возглавляет российскую делегацию на мероприятии. Как сообщало во вторник Минэкономразвития, на рассмотрение участников встречи вынесен широкий круг актуальных вопросов, в том числе сокращение избыточных мощностей и хронического перепроизводства.

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мировая экономика, сша, максим решетников