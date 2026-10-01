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Решетников: представители стран G20 не готовы к предметному диалогу - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Решетников: представители стран G20 не готовы к предметному диалогу
Решетников: представители стран G20 не готовы к предметному диалогу - 01.10.2026, ПРАЙМ
Решетников: представители стран G20 не готовы к предметному диалогу
Представители европейских стран на министерской встрече G20 по торговле не демонстрируют делового подхода, профессионально не готовы к предметному диалогу и... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T08:15+0300
2026-10-01T08:15+0300
мировая экономика
россия
максим решетников
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МИЛУОКИ, 1 окт – ПРАЙМ. Представители европейских стран на министерской встрече G20 по торговле не демонстрируют делового подхода, профессионально не готовы к предметному диалогу и готовы говорить только политическими лозунгами, заявил глава минэкономразвития РФ Максим Решетников. "Если говорить о европейских странах, делового подхода как не было, так и нет. Насколько я знаю, на других треках никто с практической точки зрения ничего не обсуждает и не готов. И многие мои коллеги говорят, что такое ощущение, что коллеги профессионально не готовы", — сказал Решетников журналистам на полях министерской встречи "Большой двадцатки". По словам министра, европейские представители избегают содержательного обсуждения. "То есть они готовы говорить только политическими лозунгами, но на цифрах, на конкретных расчетах, на плюсах и минусах никто говорить не готов", — подчеркнул он. При этом глава МЭР отметил, что американская сторона ведет себя более практично, а с ключевыми партнерами России подходы по ключевым вопросам полностью совпадают. Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что Решетников, возглавляющий российскую делегацию, прибыл на встречу министров торговли стран "Большой двадцатки" в американском городе Милуоки, штат Висконсин. В ходе мероприятия стороны планировали обсудить "вепонизацию" (weapon — оружие) торговли продовольствием, прекращение использования принудительного труда в цепочках поставок, сокращение избыточных мощностей и хронического перепроизводства.
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40
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мировая экономика, россия, максим решетников
Мировая экономика, РОССИЯ, Максим Решетников
08:15 01.10.2026
 
Решетников: представители стран G20 не готовы к предметному диалогу

Глава МЭР Решетников: представители стран G20 не готовы к предметному диалогу

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МИЛУОКИ, 1 окт – ПРАЙМ. Представители европейских стран на министерской встрече G20 по торговле не демонстрируют делового подхода, профессионально не готовы к предметному диалогу и готовы говорить только политическими лозунгами, заявил глава минэкономразвития РФ Максим Решетников.
"Если говорить о европейских странах, делового подхода как не было, так и нет. Насколько я знаю, на других треках никто с практической точки зрения ничего не обсуждает и не готов. И многие мои коллеги говорят, что такое ощущение, что коллеги профессионально не готовы", — сказал Решетников журналистам на полях министерской встречи "Большой двадцатки".
По словам министра, европейские представители избегают содержательного обсуждения.
"То есть они готовы говорить только политическими лозунгами, но на цифрах, на конкретных расчетах, на плюсах и минусах никто говорить не готов", — подчеркнул он.
При этом глава МЭР отметил, что американская сторона ведет себя более практично, а с ключевыми партнерами России подходы по ключевым вопросам полностью совпадают.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что Решетников, возглавляющий российскую делегацию, прибыл на встречу министров торговли стран "Большой двадцатки" в американском городе Милуоки, штат Висконсин.
В ходе мероприятия стороны планировали обсудить "вепонизацию" (weapon — оружие) торговли продовольствием, прекращение использования принудительного труда в цепочках поставок, сокращение избыточных мощностей и хронического перепроизводства.
 
Мировая экономикаРОССИЯМаксим Решетников
 
 
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