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Решетников призвал развивать и сохранять ВТО

Решетников призвал развивать и сохранять ВТО - 01.10.2026, ПРАЙМ

Решетников призвал развивать и сохранять ВТО

Всемирную торговую организацию (ВТО) необходимо развивать и сохранять, убежден глава Минэкономразвития России Максим Решетников. | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T08:15+0300

2026-10-01T08:15+0300

2026-10-01T08:15+0300

россия

мировая экономика

максим решетников

вто

newsweek

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МИЛУОКИ (США), 1 окт – ПРАЙМ. Всемирную торговую организацию (ВТО) необходимо развивать и сохранять, убежден глава Минэкономразвития России Максим Решетников. "С нашей точки зрения, надо, конечно, прилагать сейчас усилия к развитию, к сохранению именно Всемирной торговой организации как системы торговли", - сказал он журналистам на полях встречи министров торговли стран "Большой двадцатки". Решетников в колонке для американского Newsweek ранее указывал, что Россия рассчитывает, что диалог в рамках "Большой двадцатки" позволит преодолеть риски фрагментации международной торговли и сохранить эффективность многосторонней торговой системы, основанной на правилах ВТО.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, мировая экономика, максим решетников, вто, newsweek