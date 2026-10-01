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Решетников призвал развивать и сохранять ВТО - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Решетников призвал развивать и сохранять ВТО
Решетников призвал развивать и сохранять ВТО - 01.10.2026, ПРАЙМ
Решетников призвал развивать и сохранять ВТО
Всемирную торговую организацию (ВТО) необходимо развивать и сохранять, убежден глава Минэкономразвития России Максим Решетников. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T08:15+0300
2026-10-01T08:15+0300
россия
мировая экономика
максим решетников
вто
newsweek
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МИЛУОКИ (США), 1 окт – ПРАЙМ. Всемирную торговую организацию (ВТО) необходимо развивать и сохранять, убежден глава Минэкономразвития России Максим Решетников. "С нашей точки зрения, надо, конечно, прилагать сейчас усилия к развитию, к сохранению именно Всемирной торговой организации как системы торговли", - сказал он журналистам на полях встречи министров торговли стран "Большой двадцатки". Решетников в колонке для американского Newsweek ранее указывал, что Россия рассчитывает, что диалог в рамках "Большой двадцатки" позволит преодолеть риски фрагментации международной торговли и сохранить эффективность многосторонней торговой системы, основанной на правилах ВТО.
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россия, мировая экономика, максим решетников, вто, newsweek
РОССИЯ, Мировая экономика, Максим Решетников, ВТО, Newsweek
08:15 01.10.2026
 
Решетников призвал развивать и сохранять ВТО

Глава МЭР Решетников: ВТО необходимо развивать и сохранять

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МИЛУОКИ (США), 1 окт – ПРАЙМ. Всемирную торговую организацию (ВТО) необходимо развивать и сохранять, убежден глава Минэкономразвития России Максим Решетников.
"С нашей точки зрения, надо, конечно, прилагать сейчас усилия к развитию, к сохранению именно Всемирной торговой организации как системы торговли", - сказал он журналистам на полях встречи министров торговли стран "Большой двадцатки".
Решетников в колонке для американского Newsweek ранее указывал, что Россия рассчитывает, что диалог в рамках "Большой двадцатки" позволит преодолеть риски фрагментации международной торговли и сохранить эффективность многосторонней торговой системы, основанной на правилах ВТО.
 
РОССИЯМировая экономикаМаксим РешетниковВТОNewsweek
 
 
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