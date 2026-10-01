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Уровень доверия к доллару как к резервной валюте падает, заявил Решетников
Уровень доверия к доллару как к резервной валюте падает, заявил Решетников - 01.10.2026, ПРАЙМ
Уровень доверия к доллару как к резервной валюте падает, заявил Решетников
Уровень доверия к доллару как к резервной валюте падает, заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников журналистам на полях встречи министров торговли | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T08:15+0300
2026-10-01T08:15+0300
2026-10-01T08:15+0300
финансы
максим решетников
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МИЛУОКИ (США), 1 окт – ПРАЙМ. Уровень доверия к доллару как к резервной валюте падает, заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников журналистам на полях встречи министров торговли стран "Большой двадцатки".
По его мнению, этому способствовали события последних пяти лет, в частности, практика замораживания активов.
"В общем и целом они действительно снизили доверие к доллару как к резервной системе", – сказал Решетников.
Это стимулировало появление новых платежных систем, отметил министр.
Решетников возглавляет российскую делегацию на встрече министров торговли "Большой двадцатки", которая проходит в американском Милуоки 30 сентября - 1 октября. Как сообщало во вторник Минэкономразвития, на рассмотрение участников встречи вынесен широкий круг актуальных вопросов, в том числе сокращение избыточных мощностей и хроническое перепроизводство.
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финансы, максим решетников
Финансы, Максим Решетников
Уровень доверия к доллару как к резервной валюте падает, заявил Решетников
Глава МЭР Решетников: уровень доверия к доллару как к резервной валюте падает
МИЛУОКИ (США), 1 окт – ПРАЙМ. Уровень доверия к доллару как к резервной валюте падает, заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников журналистам на полях встречи министров торговли стран "Большой двадцатки".
По его мнению, этому способствовали события последних пяти лет, в частности, практика замораживания активов.
"В общем и целом они действительно снизили доверие к доллару как к резервной системе", – сказал Решетников.
Это стимулировало появление новых платежных систем, отметил министр.
Решетников возглавляет российскую делегацию на встрече министров торговли "Большой двадцатки", которая проходит в американском Милуоки 30 сентября - 1 октября. Как сообщало во вторник Минэкономразвития, на рассмотрение участников встречи вынесен широкий круг актуальных вопросов, в том числе сокращение избыточных мощностей и хроническое перепроизводство.