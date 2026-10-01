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Уровень доверия к доллару как к резервной валюте падает, заявил Решетников

Уровень доверия к доллару как к резервной валюте падает, заявил Решетников - 01.10.2026, ПРАЙМ

Уровень доверия к доллару как к резервной валюте падает, заявил Решетников

Уровень доверия к доллару как к резервной валюте падает, заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников журналистам на полях встречи министров торговли | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T08:15+0300

2026-10-01T08:15+0300

2026-10-01T08:15+0300

финансы

максим решетников

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МИЛУОКИ (США), 1 окт – ПРАЙМ. Уровень доверия к доллару как к резервной валюте падает, заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников журналистам на полях встречи министров торговли стран "Большой двадцатки". По его мнению, этому способствовали события последних пяти лет, в частности, практика замораживания активов. "В общем и целом они действительно снизили доверие к доллару как к резервной системе", – сказал Решетников. Это стимулировало появление новых платежных систем, отметил министр. Решетников возглавляет российскую делегацию на встрече министров торговли "Большой двадцатки", которая проходит в американском Милуоки 30 сентября - 1 октября. Как сообщало во вторник Минэкономразвития, на рассмотрение участников встречи вынесен широкий круг актуальных вопросов, в том числе сокращение избыточных мощностей и хроническое перепроизводство.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, максим решетников