https://1prime.ru/20261001/reshetnikov-873833206.html

Решетников: у некоторых членов ВТО есть ощущение, что США их обманули

Решетников: у некоторых членов ВТО есть ощущение, что США их обманули - 01.10.2026, ПРАЙМ

Решетников: у некоторых членов ВТО есть ощущение, что США их обманули

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что у некоторых членов Всемирной торговой организации есть ощущение, будто США их обманули, пообещав... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T08:15+0300

2026-10-01T08:15+0300

2026-10-01T08:15+0300

мировая экономика

сша

максим решетников

вто

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873833206.jpg?1790831734

МИЛУОКИ, 1 окт – ПРАЙМ. Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что у некоторых членов Всемирной торговой организации есть ощущение, будто США их обманули, пообещав взаимовыгодное сотрудничество после вступления в организацию. "Многие страны вспоминают о том, что в свое время их в ВТО очень сильно, буквально затаскивали Соединенные Штаты Америки, рассказывая про честную торговлю, рассказывая про единые подходы, про предельные пошлины и так далее", – сказал Решетников журналистам на полях встречи министров торговли стран "Большой двадцатки". В результате многие страны решили присоединиться к этой организации. Российский министр отметил, что некоторые из государств даже отказались от развития некоторых отраслей, полагая, что не смогут конкурировать на международном рынке. "И сейчас возникает чувство, что, в общем, где-то, наверное, обманули", – резюмировал Решетников. В настоящее время США ввели односторонние пошлины в отношении 60 стран-участниц ВТО, отметил российский министр. Некоторые другие страны также находятся под расследованием из-за избыточных производственных мощностей. По мнению Решетникова, это может привести к введению новых дополнительных пошлин. Решетников возглавляет российскую делегацию на встрече министров торговли "Большой двадцатки", которая проходит в американском Милуоки 30 сентября - 1 октября. Как сообщало во вторник Минэкономразвития, на рассмотрение участников встречи вынесен широкий круг актуальных вопросов, в том числе сокращение избыточных мощностей и хронического перепроизводства.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, максим решетников, вто