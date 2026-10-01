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Риелтор рассказала о росте интереса к покупке дома в сегменте ИЖС в России
Риелтор рассказала о росте интереса к покупке дома в сегменте ИЖС в России - 01.10.2026, ПРАЙМ
Риелтор рассказала о росте интереса к покупке дома в сегменте ИЖС в России
Интерес к покупке дома в сегменте ИЖС в России в августе 2026 года вырос на 26% по сравнению с прошлым годом, рассказала на форуме 100+ Technobuild сооснователь | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T13:49+0300
2026-10-01T13:49+0300
2026-10-01T13:49+0300
недвижимость
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 окт - ПРАЙМ. Интерес к покупке дома в сегменте ИЖС в России в августе 2026 года вырос на 26% по сравнению с прошлым годом, рассказала на форуме 100+ Technobuild сооснователь и руководитель Центра аналитики риелторской компании "Этажи" Ирина Пашковская.
"Что касается входящего потока, то есть это количество обращений в компанию на покупку загородной недвижимости, то в этом году их число выросло на 26%. По сравнению с 2025 годом видим, что в 2026 году достаточно хорошо прирос входящий поток", - отметила она, подчеркнув, что интерес к новостройкам снизился примерно на 5%, а на вторичку, наоборот, вырос на 44%.
При этом по доле сделок ИЖС все еще уступает другим классам объектов, уточнила риелтор. По ее словам, больше всего сделок в августе 2026 года совершалось на вторичном рынке - 60%. На новостройки пришлось 22%, а на ИЖС - 19%.
Однако в доле сделок с ипотекой ИЖС немного опережает вторичку - 38% против 36%, но все еще лидируют новостройки - 68%, добавила Пашковская.
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недвижимость, бизнес, россия
Недвижимость, Бизнес, РОССИЯ
Риелтор рассказала о росте интереса к покупке дома в сегменте ИЖС в России
Риелтор Пашковская: интерес к покупке дома в сегменте ИЖС в России вырос на 26%
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 окт - ПРАЙМ. Интерес к покупке дома в сегменте ИЖС в России в августе 2026 года вырос на 26% по сравнению с прошлым годом, рассказала на форуме 100+ Technobuild сооснователь и руководитель Центра аналитики риелторской компании "Этажи" Ирина Пашковская.
"Что касается входящего потока, то есть это количество обращений в компанию на покупку загородной недвижимости, то в этом году их число выросло на 26%. По сравнению с 2025 годом видим, что в 2026 году достаточно хорошо прирос входящий поток", - отметила она, подчеркнув, что интерес к новостройкам снизился примерно на 5%, а на вторичку, наоборот, вырос на 44%.
При этом по доле сделок ИЖС все еще уступает другим классам объектов, уточнила риелтор. По ее словам, больше всего сделок в августе 2026 года совершалось на вторичном рынке - 60%. На новостройки пришлось 22%, а на ИЖС - 19%.
Однако в доле сделок с ипотекой ИЖС немного опережает вторичку - 38% против 36%, но все еще лидируют новостройки - 68%, добавила Пашковская.