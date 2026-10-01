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В США рассказали об обсуждениях возможного запрета на экспорт дизтоплива

В США рассказали об обсуждениях возможного запрета на экспорт дизтоплива - 01.10.2026, ПРАЙМ

В США рассказали об обсуждениях возможного запрета на экспорт дизтоплива

Ряд стран поднимали в переговорах с Соединенными Штатами вопрос возможного запрета на экспорт американского дизельного топлива, заявил торговый представитель... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T18:10+0300

2026-10-01T18:10+0300

2026-10-01T18:13+0300

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ВАШИНГТОН, 1 окт - ПРАЙМ. Ряд стран поднимали в переговорах с Соединенными Штатами вопрос возможного запрета на экспорт американского дизельного топлива, заявил торговый представитель США Джеймисон Грир. "Этот вопрос обсуждается на двусторонней основе. Так что это не тема пленарных заседаний, но у нас есть несколько стран, которые обсуждали проблему дизельного топлива", - сказал он, отвечая на вопрос о переговорах с зарубежными коллегами в Милуоки по поводу возможного запрета на экспорт дизтоплива из США. Торгпред не уточнил, какие именно страны поднимали этот вопрос. Агентство Рейтер со ссылкой на источники в понедельник сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа потребовала от Франции и Германии начать использовать чрезвычайные запасы дизельного топлива, чтобы снизить мировые цены. Трамп заявил ранее, что раздумывает над запретом на экспорт дизтоплива. При этом в администрации США признают, что такое решение может повысить цены на "другие вещи", признал он. Из-за конфликта США и Израиля с Ираном движение судов через Ормузский пролив резко сократилось. Через пролив проходит один из ключевых маршрутов поставок нефти и нефтепродуктов на мировой рынок. Перебои с поставками стали одним из факторов роста цен на топливо.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, сша, франция, германия, дональд трамп