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В США рассказали об обсуждениях возможного запрета на экспорт дизтоплива - 01.10.2026, ПРАЙМ
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В США рассказали об обсуждениях возможного запрета на экспорт дизтоплива
В США рассказали об обсуждениях возможного запрета на экспорт дизтоплива - 01.10.2026, ПРАЙМ
В США рассказали об обсуждениях возможного запрета на экспорт дизтоплива
Ряд стран поднимали в переговорах с Соединенными Штатами вопрос возможного запрета на экспорт американского дизельного топлива, заявил торговый представитель... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T18:10+0300
2026-10-01T18:13+0300
мировая экономика
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ВАШИНГТОН, 1 окт - ПРАЙМ. Ряд стран поднимали в переговорах с Соединенными Штатами вопрос возможного запрета на экспорт американского дизельного топлива, заявил торговый представитель США Джеймисон Грир. "Этот вопрос обсуждается на двусторонней основе. Так что это не тема пленарных заседаний, но у нас есть несколько стран, которые обсуждали проблему дизельного топлива", - сказал он, отвечая на вопрос о переговорах с зарубежными коллегами в Милуоки по поводу возможного запрета на экспорт дизтоплива из США. Торгпред не уточнил, какие именно страны поднимали этот вопрос. Агентство Рейтер со ссылкой на источники в понедельник сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа потребовала от Франции и Германии начать использовать чрезвычайные запасы дизельного топлива, чтобы снизить мировые цены. Трамп заявил ранее, что раздумывает над запретом на экспорт дизтоплива. При этом в администрации США признают, что такое решение может повысить цены на "другие вещи", признал он. Из-за конфликта США и Израиля с Ираном движение судов через Ормузский пролив резко сократилось. Через пролив проходит один из ключевых маршрутов поставок нефти и нефтепродуктов на мировой рынок. Перебои с поставками стали одним из факторов роста цен на топливо.
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мировая экономика, сша, франция, германия, дональд трамп
Мировая экономика, США, ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, Дональд Трамп
18:10 01.10.2026 (обновлено: 18:13 01.10.2026)
 
В США рассказали об обсуждениях возможного запрета на экспорт дизтоплива

Грир: ряд стран обсуждали с США вопрос возможного запрета на экспорт дизтоплива

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ВАШИНГТОН, 1 окт - ПРАЙМ. Ряд стран поднимали в переговорах с Соединенными Штатами вопрос возможного запрета на экспорт американского дизельного топлива, заявил торговый представитель США Джеймисон Грир.
"Этот вопрос обсуждается на двусторонней основе. Так что это не тема пленарных заседаний, но у нас есть несколько стран, которые обсуждали проблему дизельного топлива", - сказал он, отвечая на вопрос о переговорах с зарубежными коллегами в Милуоки по поводу возможного запрета на экспорт дизтоплива из США.
Торгпред не уточнил, какие именно страны поднимали этот вопрос.
Агентство Рейтер со ссылкой на источники в понедельник сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа потребовала от Франции и Германии начать использовать чрезвычайные запасы дизельного топлива, чтобы снизить мировые цены.
Трамп заявил ранее, что раздумывает над запретом на экспорт дизтоплива. При этом в администрации США признают, что такое решение может повысить цены на "другие вещи", признал он.
Из-за конфликта США и Израиля с Ираном движение судов через Ормузский пролив резко сократилось. Через пролив проходит один из ключевых маршрутов поставок нефти и нефтепродуктов на мировой рынок. Перебои с поставками стали одним из факторов роста цен на топливо.
 
Мировая экономикаСШАФРАНЦИЯГЕРМАНИЯДональд Трамп
 
 
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