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Производителям РЗМ компенсируют затраты на 4,48 миллиарда рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Производителям РЗМ компенсируют затраты на 4,48 миллиарда рублей
Производителям РЗМ компенсируют затраты на 4,48 миллиарда рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ
Производителям РЗМ компенсируют затраты на 4,48 миллиарда рублей
Финансирование субсидий на компенсацию затрат, понесенных производителями редких и редкоземельных металлов (РЗМ) от предоставления скидки при реализации... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T11:52+0300
2026-10-01T13:06+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Финансирование субсидий на компенсацию затрат, понесенных производителями редких и редкоземельных металлов (РЗМ) от предоставления скидки при реализации продукции, на ближайшие три года ожидается в размере 4,48 миллиардов рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2027-2029 годы. Так, в 2027 году на эти цели планируется направить 1,08 миллиардов рублей, в 2028 и 2029 года - по 1,7 миллиардов рублей. Субсидия на компенсацию затрат, понесенных производителями редких и редкоземельных металлов от предоставления скидки покупателям при реализации продукции, была запущена в 2026 году. Введение механизма позволит повысить конкурентоспособность отечественной продукции из РМ и РЗМ по отношению к импортным аналогам и стимулировать ее использование в технологических цепочках российских промышленных предприятий. В целом на реализацию национального проекта "Новые материалы и химия" в 2027 году в бюджете РФ запланированы средства в объеме 15,819 миллиарда рублей, в 2028 году - 19,540 миллиарда рублей, в 2029 году - 36,34 миллиарда рублей.
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бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
11:52 01.10.2026 (обновлено: 13:06 01.10.2026)
 
Производителям РЗМ компенсируют затраты на 4,48 миллиарда рублей

На компенсацию затрат производителей РМ и РЗМ в 2027-2029 годах направят 4,48 млрд рублей

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Финансирование субсидий на компенсацию затрат, понесенных производителями редких и редкоземельных металлов (РЗМ) от предоставления скидки при реализации продукции, на ближайшие три года ожидается в размере 4,48 миллиардов рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2027-2029 годы.
Так, в 2027 году на эти цели планируется направить 1,08 миллиардов рублей, в 2028 и 2029 года - по 1,7 миллиардов рублей.
Субсидия на компенсацию затрат, понесенных производителями редких и редкоземельных металлов от предоставления скидки покупателям при реализации продукции, была запущена в 2026 году. Введение механизма позволит повысить конкурентоспособность отечественной продукции из РМ и РЗМ по отношению к импортным аналогам и стимулировать ее использование в технологических цепочках российских промышленных предприятий.
В целом на реализацию национального проекта "Новые материалы и химия" в 2027 году в бюджете РФ запланированы средства в объеме 15,819 миллиарда рублей, в 2028 году - 19,540 миллиарда рублей, в 2029 году - 36,34 миллиарда рублей.
 
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