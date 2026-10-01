https://1prime.ru/20261001/rm-873843401.html

Производителям РЗМ компенсируют затраты на 4,48 миллиарда рублей

Производителям РЗМ компенсируют затраты на 4,48 миллиарда рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ

Производителям РЗМ компенсируют затраты на 4,48 миллиарда рублей

Финансирование субсидий на компенсацию затрат, понесенных производителями редких и редкоземельных металлов (РЗМ) от предоставления скидки при реализации... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T11:52+0300

2026-10-01T11:52+0300

2026-10-01T13:06+0300

бизнес

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873843401.jpg?1790849187

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Финансирование субсидий на компенсацию затрат, понесенных производителями редких и редкоземельных металлов (РЗМ) от предоставления скидки при реализации продукции, на ближайшие три года ожидается в размере 4,48 миллиардов рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2027-2029 годы. Так, в 2027 году на эти цели планируется направить 1,08 миллиардов рублей, в 2028 и 2029 года - по 1,7 миллиардов рублей. Субсидия на компенсацию затрат, понесенных производителями редких и редкоземельных металлов от предоставления скидки покупателям при реализации продукции, была запущена в 2026 году. Введение механизма позволит повысить конкурентоспособность отечественной продукции из РМ и РЗМ по отношению к импортным аналогам и стимулировать ее использование в технологических цепочках российских промышленных предприятий. В целом на реализацию национального проекта "Новые материалы и химия" в 2027 году в бюджете РФ запланированы средства в объеме 15,819 миллиарда рублей, в 2028 году - 19,540 миллиарда рублей, в 2029 году - 36,34 миллиарда рублей.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия