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Чиханчин: участники олимпиады по финбезопасности обеспокоены угрозами в ИИ

Чиханчин: участники олимпиады по финбезопасности обеспокоены угрозами в ИИ - 01.10.2026, ПРАЙМ

Чиханчин: участники олимпиады по финбезопасности обеспокоены угрозами в ИИ

Ребята, принимающие участие в Международной олимпиаде по финансовой безопасности в Красноярске, обеспокоены наличием отрицательного контента и возможностей для... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T09:52+0300

2026-10-01T09:52+0300

2026-10-01T10:31+0300

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КРАСНОЯРСК, 1 окт - ПРАЙМ. Ребята, принимающие участие в Международной олимпиаде по финансовой безопасности в Красноярске, обеспокоены наличием отрицательного контента и возможностей для мошенников в сегменте искусственного интеллекта (ИИ), заявил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. "Вопросы они нам задают очень оправданные и справедливо взрослые: вы понимаете, что сейчас происходит и чему вы нас учите? Мы сумеем в будущем существовать в мире, который сегодня есть, в мире искусственного интеллекта и новых технологий? Даже сами предлагают: помогите нам, чтобы в этом активном мире искусственного интеллекта не попадался отрицательный контент, не могли проникнуть туда преступники", - сказал Чиханчин на пленарном заседании форума "Финансовая культура будущего". По его словам, проблема финансовой безопасности и преступности - серьезный вопрос. "Если посмотреть статистику по преступлениям, то по охвату вовлеченных преступлений, конечно, физические риски гораздо-гораздо больше. И самое главное и печальное то, что молодые люди попадают туда", - пояснил он. Он подчеркнул, что мошеннические действия в отношении конкретных молодых людей по отъему активов - это только начало преступления. Как правило, он переходит в другую категорию - исполнение противозаконных действий. Самым главным для минимизации таких рисков является обучение молодежи в этой сфере, заключил Чиханчин. Международная олимпиада по финансовой безопасности – ежегодная олимпиада первого уровня, которая проводится с 2021 года при поддержке президента и правительства России. Организаторами выступают Росфинмониторинг, Минобрнауки, Минпросвещения и ряд образовательных организаций. Финальный этап VI Олимпиады проходит с 27 сентября по 2 октября в Красноярске.

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технологии, россия, красноярск, юрий чиханчин, росфинмониторинг, минобрнауки, минпросвещения