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Чиханчин: участники олимпиады по финбезопасности обеспокоены угрозами в ИИ - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Чиханчин: участники олимпиады по финбезопасности обеспокоены угрозами в ИИ
Чиханчин: участники олимпиады по финбезопасности обеспокоены угрозами в ИИ - 01.10.2026, ПРАЙМ
Чиханчин: участники олимпиады по финбезопасности обеспокоены угрозами в ИИ
Ребята, принимающие участие в Международной олимпиаде по финансовой безопасности в Красноярске, обеспокоены наличием отрицательного контента и возможностей для... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T09:52+0300
2026-10-01T10:31+0300
технологии
россия
красноярск
юрий чиханчин
росфинмониторинг
минобрнауки
минпросвещения
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КРАСНОЯРСК, 1 окт - ПРАЙМ. Ребята, принимающие участие в Международной олимпиаде по финансовой безопасности в Красноярске, обеспокоены наличием отрицательного контента и возможностей для мошенников в сегменте искусственного интеллекта (ИИ), заявил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. "Вопросы они нам задают очень оправданные и справедливо взрослые: вы понимаете, что сейчас происходит и чему вы нас учите? Мы сумеем в будущем существовать в мире, который сегодня есть, в мире искусственного интеллекта и новых технологий? Даже сами предлагают: помогите нам, чтобы в этом активном мире искусственного интеллекта не попадался отрицательный контент, не могли проникнуть туда преступники", - сказал Чиханчин на пленарном заседании форума "Финансовая культура будущего". По его словам, проблема финансовой безопасности и преступности - серьезный вопрос. "Если посмотреть статистику по преступлениям, то по охвату вовлеченных преступлений, конечно, физические риски гораздо-гораздо больше. И самое главное и печальное то, что молодые люди попадают туда", - пояснил он. Он подчеркнул, что мошеннические действия в отношении конкретных молодых людей по отъему активов - это только начало преступления. Как правило, он переходит в другую категорию - исполнение противозаконных действий. Самым главным для минимизации таких рисков является обучение молодежи в этой сфере, заключил Чиханчин. Международная олимпиада по финансовой безопасности – ежегодная олимпиада первого уровня, которая проводится с 2021 года при поддержке президента и правительства России. Организаторами выступают Росфинмониторинг, Минобрнауки, Минпросвещения и ряд образовательных организаций. Финальный этап VI Олимпиады проходит с 27 сентября по 2 октября в Красноярске.
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технологии, россия, красноярск, юрий чиханчин, росфинмониторинг, минобрнауки, минпросвещения
Технологии, РОССИЯ, Красноярск, Юрий Чиханчин, Росфинмониторинг, Минобрнауки, Минпросвещения
09:52 01.10.2026 (обновлено: 10:31 01.10.2026)
 
Чиханчин: участники олимпиады по финбезопасности обеспокоены угрозами в ИИ

Росфинмониторинг: участники олимпиады обеспокоены наличием негативного контента в ИИ

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КРАСНОЯРСК, 1 окт - ПРАЙМ. Ребята, принимающие участие в Международной олимпиаде по финансовой безопасности в Красноярске, обеспокоены наличием отрицательного контента и возможностей для мошенников в сегменте искусственного интеллекта (ИИ), заявил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
"Вопросы они нам задают очень оправданные и справедливо взрослые: вы понимаете, что сейчас происходит и чему вы нас учите? Мы сумеем в будущем существовать в мире, который сегодня есть, в мире искусственного интеллекта и новых технологий? Даже сами предлагают: помогите нам, чтобы в этом активном мире искусственного интеллекта не попадался отрицательный контент, не могли проникнуть туда преступники", - сказал Чиханчин на пленарном заседании форума "Финансовая культура будущего".
По его словам, проблема финансовой безопасности и преступности - серьезный вопрос. "Если посмотреть статистику по преступлениям, то по охвату вовлеченных преступлений, конечно, физические риски гораздо-гораздо больше. И самое главное и печальное то, что молодые люди попадают туда", - пояснил он.
Он подчеркнул, что мошеннические действия в отношении конкретных молодых людей по отъему активов - это только начало преступления. Как правило, он переходит в другую категорию - исполнение противозаконных действий.
Самым главным для минимизации таких рисков является обучение молодежи в этой сфере, заключил Чиханчин.
Международная олимпиада по финансовой безопасности – ежегодная олимпиада первого уровня, которая проводится с 2021 года при поддержке президента и правительства России. Организаторами выступают Росфинмониторинг, Минобрнауки, Минпросвещения и ряд образовательных организаций. Финальный этап VI Олимпиады проходит с 27 сентября по 2 октября в Красноярске.
 
ТехнологииРОССИЯКрасноярскЮрий ЧиханчинРосфинмониторингМинобрнаукиМинпросвещения
 
 
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