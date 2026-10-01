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Роскомнадзор подал в суд на блогера Завозина - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Роскомнадзор подал в суд на блогера Завозина
Роскомнадзор подал в суд на блогера Завозина - 01.10.2026, ПРАЙМ
Роскомнадзор подал в суд на блогера Завозина
Роскомнадзор просит арбитражный суд Москвы взыскать около 508 тысяч рублей с автомобильного блогера Григория Завозина, говорится в материалах, с которыми... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T11:29+0300
2026-10-01T11:29+0300
бизнес
россия
финансы
роскомнадзор
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МОСКВА, 1 окт – ПРАЙМ. Роскомнадзор просит арбитражный суд Москвы взыскать около 508 тысяч рублей с автомобильного блогера Григория Завозина, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск поступил в суд 30 сентября и к рассмотрению пока не принят. В карточке дела пока не указано основание требований, но предположительно обращение в суд может быть связано с задолженностью ответчика по отчислениям за рекламу в интернете. Ранее ведомство подало несколько таких исков к известным блогерам. Ответчиками, были, например, телеведущая и юрист Екатерина Гордон, бывшая солистка группы "Фабрика" Александра Савельева, фигуристка Елизавета Туктамышева, блогер Wylsacom (Валентин Петухов), Дилара Зинатуллина, бывшая жена музыканта Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом), бывший футболист Федор Смолов и другие. Распространители рекламы в интернете с 1 апреля 2025 года обязаны отчислять в федеральный бюджет 3% от квартального дохода, полученного от услуг распространения в интернете рекламы, направленной на привлечение внимания потребителей. Сборы направляются на господдержку правообладателей программ для электронных вычислительных машин или баз данных, включенных в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Контроль за полнотой и своевременностью уплаты обязательных отчислений по закону осуществляет Роскомнадзор.
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40
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бизнес, россия, финансы, роскомнадзор
Бизнес, РОССИЯ, Финансы, Роскомнадзор
11:29 01.10.2026
 
Роскомнадзор подал в суд на блогера Завозина

Роскомнадзор подал в суд на автомобильного блогера Завозина

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МОСКВА, 1 окт – ПРАЙМ. Роскомнадзор просит арбитражный суд Москвы взыскать около 508 тысяч рублей с автомобильного блогера Григория Завозина, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск поступил в суд 30 сентября и к рассмотрению пока не принят.
В карточке дела пока не указано основание требований, но предположительно обращение в суд может быть связано с задолженностью ответчика по отчислениям за рекламу в интернете.
Ранее ведомство подало несколько таких исков к известным блогерам. Ответчиками, были, например, телеведущая и юрист Екатерина Гордон, бывшая солистка группы "Фабрика" Александра Савельева, фигуристка Елизавета Туктамышева, блогер Wylsacom (Валентин Петухов), Дилара Зинатуллина, бывшая жена музыканта Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом), бывший футболист Федор Смолов и другие.
Распространители рекламы в интернете с 1 апреля 2025 года обязаны отчислять в федеральный бюджет 3% от квартального дохода, полученного от услуг распространения в интернете рекламы, направленной на привлечение внимания потребителей.
Сборы направляются на господдержку правообладателей программ для электронных вычислительных машин или баз данных, включенных в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Контроль за полнотой и своевременностью уплаты обязательных отчислений по закону осуществляет Роскомнадзор.
 
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