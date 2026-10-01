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Росприроднадзор подал иски к ММК почти на шесть миллиардов рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Росприроднадзор подал иски к ММК почти на шесть миллиардов рублей
Росприроднадзор подал иски к ММК почти на шесть миллиардов рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ
Росприроднадзор подал иски к ММК почти на шесть миллиардов рублей
Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования подало два иска в Арбитражный суд Челябинской области о взыскании... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T14:30+0300
2026-10-01T14:40+0300
промышленность
челябинская область
ммк
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ЧЕЛЯБИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования подало два иска в Арбитражный суд Челябинской области о взыскании с Магнитогорского меткомбината почти 6 миллиардов рублей, следует из картотеки на сайте суда. "Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" о взыскании денежных средств в размере 1,9 млрд рублей", - указывается в карточке дела. Кроме того, управление подало заявление к ММК с суммой исковых требований более 3,8 миллиарда рублей, указывается в карточке. Иски поступили в суд 25 сентября, заседания по их рассмотрению назначены на 18 ноября.
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промышленность, челябинская область, ммк
Промышленность, Челябинская область, ММК
14:30 01.10.2026 (обновлено: 14:40 01.10.2026)
 
Росприроднадзор подал иски к ММК почти на шесть миллиардов рублей

Росприроднадзор подал в челябинский арбитраж иски к ММК почти на шесть миллиардов рублей

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ЧЕЛЯБИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования подало два иска в Арбитражный суд Челябинской области о взыскании с Магнитогорского меткомбината почти 6 миллиардов рублей, следует из картотеки на сайте суда.
"Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" о взыскании денежных средств в размере 1,9 млрд рублей", - указывается в карточке дела.
Кроме того, управление подало заявление к ММК с суммой исковых требований более 3,8 миллиарда рублей, указывается в карточке.
Иски поступили в суд 25 сентября, заседания по их рассмотрению назначены на 18 ноября.
 
ПромышленностьЧелябинская областьММК
 
 
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