https://1prime.ru/20261001/rosprirodnadzor-873855316.html

Росприроднадзор подал иски к ММК почти на шесть миллиардов рублей

Росприроднадзор подал иски к ММК почти на шесть миллиардов рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ

Росприроднадзор подал иски к ММК почти на шесть миллиардов рублей

Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования подало два иска в Арбитражный суд Челябинской области о взыскании... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T14:30+0300

2026-10-01T14:30+0300

2026-10-01T14:40+0300

промышленность

челябинская область

ммк

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ЧЕЛЯБИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования подало два иска в Арбитражный суд Челябинской области о взыскании с Магнитогорского меткомбината почти 6 миллиардов рублей, следует из картотеки на сайте суда. "Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" о взыскании денежных средств в размере 1,9 млрд рублей", - указывается в карточке дела. Кроме того, управление подало заявление к ММК с суммой исковых требований более 3,8 миллиарда рублей, указывается в карточке. Иски поступили в суд 25 сентября, заседания по их рассмотрению назначены на 18 ноября.

челябинская область

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промышленность, челябинская область, ммк