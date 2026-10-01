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Россельхознадзор ограничил импорт верблюдов из Монголии - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Россельхознадзор ограничил импорт верблюдов из Монголии
Россельхознадзор ограничил импорт верблюдов из Монголии - 01.10.2026, ПРАЙМ
Россельхознадзор ограничил импорт верблюдов из Монголии
Россельхознадзор ввел ограничения на импорт в Россию из провинции Монголии Сэлэнгэ ряда животных из-за распространения там ящура, под ограничения попали в том... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T11:02+0300
2026-10-01T11:02+0300
россия
бизнес
монголия
россельхознадзор
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Россельхознадзор ввел ограничения на импорт в Россию из провинции Монголии Сэлэнгэ ряда животных из-за распространения там ящура, под ограничения попали в том числе верблюды, ламы и альпаки, следует из указания ведомства. "В связи с ухудшением на территории Монголии эпизоотической обстановки по инфекции вирусом ящура с 29 сентября 2026 года вводятся временные ограничения на импорт в Российскую Федерацию из административной территории Монголии - аймак Сэлэнгэ", - говорится в документе. Согласно материалам ведомства, запрещен импорт верблюдов и других представителей семейства верблюжьих, к которым относятся ламы, альпаки и викуньи, а также зоопарковых и цирковых животных восприимчивых к ящуру видов. Кроме того, нельзя ввозить крупный и мелкий рогатый скот, их молоко и эмбрионы, свиней, северных оленей, диких восприимчивых к ящуру видов животных. Также запрещен ввоз спермы быков, баранов, хряков и козлов-производителей, мяса, мясопродуктов и другого сырья, полученного от убоя восприимчивых видов животных. Добавляется, что транзит с этой территории Монголии по территории России живых животных, восприимчивых к ящуру, также запрещен.
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россия, бизнес, монголия, россельхознадзор
РОССИЯ, Бизнес, МОНГОЛИЯ, Россельхознадзор
11:02 01.10.2026
 
Россельхознадзор ограничил импорт верблюдов из Монголии

Россельхознадзор ввел ограничения на импорт из Монголии верблюдов, лам и альпаков

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Россельхознадзор ввел ограничения на импорт в Россию из провинции Монголии Сэлэнгэ ряда животных из-за распространения там ящура, под ограничения попали в том числе верблюды, ламы и альпаки, следует из указания ведомства.
"В связи с ухудшением на территории Монголии эпизоотической обстановки по инфекции вирусом ящура с 29 сентября 2026 года вводятся временные ограничения на импорт в Российскую Федерацию из административной территории Монголии - аймак Сэлэнгэ", - говорится в документе.
Согласно материалам ведомства, запрещен импорт верблюдов и других представителей семейства верблюжьих, к которым относятся ламы, альпаки и викуньи, а также зоопарковых и цирковых животных восприимчивых к ящуру видов.
Кроме того, нельзя ввозить крупный и мелкий рогатый скот, их молоко и эмбрионы, свиней, северных оленей, диких восприимчивых к ящуру видов животных. Также запрещен ввоз спермы быков, баранов, хряков и козлов-производителей, мяса, мясопродуктов и другого сырья, полученного от убоя восприимчивых видов животных.
Добавляется, что транзит с этой территории Монголии по территории России живых животных, восприимчивых к ящуру, также запрещен.
 
РОССИЯБизнесМОНГОЛИЯРоссельхознадзор
 
 
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