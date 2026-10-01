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В России ввели обязательную маркировку колбасных изделий - 01.10.2026, ПРАЙМ
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В России ввели обязательную маркировку колбасных изделий
В России ввели обязательную маркировку колбасных изделий - 01.10.2026, ПРАЙМ
В России ввели обязательную маркировку колбасных изделий
Маркировка колбасных изделий и товаров для личной гигиены с 1 октября стала обязательной в России, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра развития... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T00:15+0300
2026-10-01T00:15+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Маркировка колбасных изделий и товаров для личной гигиены с 1 октября стала обязательной в России, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак"). "С 1 октября 2026 года сразу в нескольких товарных группах вступают в силу новые изменения по маркировке в системе "Честный знак". Теперь коды маркировки появятся в том числе на колбасе и зубных щетках, а для моторных масел на каждой кассе страны заработает разрешительный режим - автоматические проверки не пропустят в корзины покупателей сомнительные позиции", - говорится в сообщении. Отмечается, что производители и импортеры колбасных изделий обязаны наносить на продукцию коды маркировки и передавать в систему сведения о вводе товара в оборот. Те же требования распространяются на фермерские хозяйства и сельхозпроизводственные кооперативы. Они должны маркировать свою мясную и колбасную продукцию. Так, с 1 октября обязательная маркировка должна наноситься в том числе на вареные, копченые и кровяные колбасы, паштеты, студни, заливное, сосиски и сардельки и прочие колбасные изделия. Коды маркировки будут наноситься и на товары для личной гигиены и чистоты в доме: зубные щетки и зубные нити, губки и мочалки, бумажные полотенца и салфетки, ватные изделия, щетки, массажеры и другие. Следующий этап требований в товарной группе - продажа товаров через сканирование кода маркировки на кассе и переход на работу с электронным документооборотом (ЭДО) - стартует 1 октября 2027 года. Для моторных масел на кассах начинает работать разрешительный режим. При продаже система маркировки проверит, можно ли реализовать товар - нет ли к нему вопросов, к примеру, по сроку годности, признакам контрафакта или фальсификата. Проверка обязательна в режиме онлайн или офлайн, поэтому контроль будет работать даже при нестабильном подключении к интернету. Кроме того, с 1 октября новый механизм автоштрафов для бизнеса распространится на автомобильные жидкости. Если система маркировки выявит продажу просрочки - за каждое нарушение индивидуальным предпринимателям будет грозить штраф 10 тысяч рублей, а юридическим лицам - 20 тысяч рублей. Также с 1 октября розничные магазины начинают передавать в "Честный знак" сведения о продаже маркированных консервов через кассу. Теперь информация о продаже будет поступать в систему автоматически через кассы и оператора фискальных данных. Если товар передают другому владельцу или выводят из оборота по другой причине, участники рынка также должны передать эту информацию в систему через объемно-сортовой учет.
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
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192
40
192
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бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
00:15 01.10.2026
 
В России ввели обязательную маркировку колбасных изделий

Маркировка колбасных изделий и товаров для личной гигиены с 1 октября стала обязательной

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Маркировка колбасных изделий и товаров для личной гигиены с 1 октября стала обязательной в России, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак").
"С 1 октября 2026 года сразу в нескольких товарных группах вступают в силу новые изменения по маркировке в системе "Честный знак". Теперь коды маркировки появятся в том числе на колбасе и зубных щетках, а для моторных масел на каждой кассе страны заработает разрешительный режим - автоматические проверки не пропустят в корзины покупателей сомнительные позиции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что производители и импортеры колбасных изделий обязаны наносить на продукцию коды маркировки и передавать в систему сведения о вводе товара в оборот. Те же требования распространяются на фермерские хозяйства и сельхозпроизводственные кооперативы. Они должны маркировать свою мясную и колбасную продукцию.
Так, с 1 октября обязательная маркировка должна наноситься в том числе на вареные, копченые и кровяные колбасы, паштеты, студни, заливное, сосиски и сардельки и прочие колбасные изделия.
Коды маркировки будут наноситься и на товары для личной гигиены и чистоты в доме: зубные щетки и зубные нити, губки и мочалки, бумажные полотенца и салфетки, ватные изделия, щетки, массажеры и другие. Следующий этап требований в товарной группе - продажа товаров через сканирование кода маркировки на кассе и переход на работу с электронным документооборотом (ЭДО) - стартует 1 октября 2027 года.
Для моторных масел на кассах начинает работать разрешительный режим. При продаже система маркировки проверит, можно ли реализовать товар - нет ли к нему вопросов, к примеру, по сроку годности, признакам контрафакта или фальсификата. Проверка обязательна в режиме онлайн или офлайн, поэтому контроль будет работать даже при нестабильном подключении к интернету.
Кроме того, с 1 октября новый механизм автоштрафов для бизнеса распространится на автомобильные жидкости. Если система маркировки выявит продажу просрочки - за каждое нарушение индивидуальным предпринимателям будет грозить штраф 10 тысяч рублей, а юридическим лицам - 20 тысяч рублей.
Также с 1 октября розничные магазины начинают передавать в "Честный знак" сведения о продаже маркированных консервов через кассу. Теперь информация о продаже будет поступать в систему автоматически через кассы и оператора фискальных данных. Если товар передают другому владельцу или выводят из оборота по другой причине, участники рынка также должны передать эту информацию в систему через объемно-сортовой учет.
 
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