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В России ввели обязательную маркировку колбасных изделий

В России ввели обязательную маркировку колбасных изделий - 01.10.2026, ПРАЙМ

В России ввели обязательную маркировку колбасных изделий

Маркировка колбасных изделий и товаров для личной гигиены с 1 октября стала обязательной в России, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра развития... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T00:15+0300

2026-10-01T00:15+0300

2026-10-01T00:15+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Маркировка колбасных изделий и товаров для личной гигиены с 1 октября стала обязательной в России, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак"). "С 1 октября 2026 года сразу в нескольких товарных группах вступают в силу новые изменения по маркировке в системе "Честный знак". Теперь коды маркировки появятся в том числе на колбасе и зубных щетках, а для моторных масел на каждой кассе страны заработает разрешительный режим - автоматические проверки не пропустят в корзины покупателей сомнительные позиции", - говорится в сообщении. Отмечается, что производители и импортеры колбасных изделий обязаны наносить на продукцию коды маркировки и передавать в систему сведения о вводе товара в оборот. Те же требования распространяются на фермерские хозяйства и сельхозпроизводственные кооперативы. Они должны маркировать свою мясную и колбасную продукцию. Так, с 1 октября обязательная маркировка должна наноситься в том числе на вареные, копченые и кровяные колбасы, паштеты, студни, заливное, сосиски и сардельки и прочие колбасные изделия. Коды маркировки будут наноситься и на товары для личной гигиены и чистоты в доме: зубные щетки и зубные нити, губки и мочалки, бумажные полотенца и салфетки, ватные изделия, щетки, массажеры и другие. Следующий этап требований в товарной группе - продажа товаров через сканирование кода маркировки на кассе и переход на работу с электронным документооборотом (ЭДО) - стартует 1 октября 2027 года. Для моторных масел на кассах начинает работать разрешительный режим. При продаже система маркировки проверит, можно ли реализовать товар - нет ли к нему вопросов, к примеру, по сроку годности, признакам контрафакта или фальсификата. Проверка обязательна в режиме онлайн или офлайн, поэтому контроль будет работать даже при нестабильном подключении к интернету. Кроме того, с 1 октября новый механизм автоштрафов для бизнеса распространится на автомобильные жидкости. Если система маркировки выявит продажу просрочки - за каждое нарушение индивидуальным предпринимателям будет грозить штраф 10 тысяч рублей, а юридическим лицам - 20 тысяч рублей. Также с 1 октября розничные магазины начинают передавать в "Честный знак" сведения о продаже маркированных консервов через кассу. Теперь информация о продаже будет поступать в систему автоматически через кассы и оператора фискальных данных. Если товар передают другому владельцу или выводят из оборота по другой причине, участники рынка также должны передать эту информацию в систему через объемно-сортовой учет.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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