Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России с 1 октября изменится условия получения "Семейной ипотеки" - 01.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261001/rossija-873828367.html
В России с 1 октября изменится условия получения "Семейной ипотеки"
В России с 1 октября изменится условия получения "Семейной ипотеки" - 01.10.2026, ПРАЙМ
В России с 1 октября изменится условия получения "Семейной ипотеки"
Условия получения "Семейной ипотеки" с 1 октября меняются: в зависимости от числа детей и региона проживания семьи вместо единой льготной ставки 6% вводится... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T00:18+0300
2026-10-01T00:18+0300
финансы
бизнес
банки
москва
санкт-петербург
ленинградская область
минфин рф
минфин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873828367.jpg?1790803139
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Условия получения "Семейной ипотеки" с 1 октября меняются: в зависимости от числа детей и региона проживания семьи вместо единой льготной ставки 6% вводится дифференцированная шкала от 2% до 12%, а также будет разная максимальная сумма кредита. Изменения распространяются на новые кредиты, оформленные с 1 октября 2026 года. Максимальный срок субсидирования ипотеки теперь составляет 15 лет, а для получения кредита хотя бы один ребенок должен быть младше 7 лет. Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей предусмотрены более высокие ставки и лимиты. Так, максимальная сумма кредита составит 18 миллионов рублей для семей с тремя и более детьми, при этом ставка будет 4%, если у семьи пятеро и более детей, 6% - если четверо детей и 8% - если их трое. Семьям с двумя детьми доступен лимит по льготной ипотеке в 15 миллионов рублей и ставка в 10% годовых, с одним ребенком - 12 миллионов под 12%. В других регионах условия следующие: максимальный размер кредита составит 10 миллионов рублей для семей с тремя и более детьми. Минимальная ставка будет доступна семьям, у которых пятеро и более детей – 2%, четверо – 4%, трое – 6% годовых. Семья с двумя детьми сможет взять кредит максимум на 8 миллионов рублей под 8%, а с одним ребенком – на 6 миллионов под 10% годовых. Соответствующие изменения сделают "Семейную ипотеку" более адресной и демографически ориентированной программой, отмечал Минфин РФ.
москва
санкт-петербург
ленинградская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, бизнес, банки, москва, санкт-петербург, ленинградская область, минфин рф, минфин
Финансы, Бизнес, Банки, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Ленинградская область, Минфин РФ, Минфин
00:18 01.10.2026
 
В России с 1 октября изменится условия получения "Семейной ипотеки"

Условия получения "Семейной ипотеки" с 1 октября меняются

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Условия получения "Семейной ипотеки" с 1 октября меняются: в зависимости от числа детей и региона проживания семьи вместо единой льготной ставки 6% вводится дифференцированная шкала от 2% до 12%, а также будет разная максимальная сумма кредита.
Изменения распространяются на новые кредиты, оформленные с 1 октября 2026 года. Максимальный срок субсидирования ипотеки теперь составляет 15 лет, а для получения кредита хотя бы один ребенок должен быть младше 7 лет.
Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей предусмотрены более высокие ставки и лимиты.
Так, максимальная сумма кредита составит 18 миллионов рублей для семей с тремя и более детьми, при этом ставка будет 4%, если у семьи пятеро и более детей, 6% - если четверо детей и 8% - если их трое. Семьям с двумя детьми доступен лимит по льготной ипотеке в 15 миллионов рублей и ставка в 10% годовых, с одним ребенком - 12 миллионов под 12%.
В других регионах условия следующие: максимальный размер кредита составит 10 миллионов рублей для семей с тремя и более детьми. Минимальная ставка будет доступна семьям, у которых пятеро и более детей – 2%, четверо – 4%, трое – 6% годовых. Семья с двумя детьми сможет взять кредит максимум на 8 миллионов рублей под 8%, а с одним ребенком – на 6 миллионов под 10% годовых.
Соответствующие изменения сделают "Семейную ипотеку" более адресной и демографически ориентированной программой, отмечал Минфин РФ.
 
ФинансыБизнесБанкиМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГЛенинградская областьМинфин РФМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала