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В России с 1 октября изменится условия получения "Семейной ипотеки"

В России с 1 октября изменится условия получения "Семейной ипотеки" - 01.10.2026, ПРАЙМ

В России с 1 октября изменится условия получения "Семейной ипотеки"

Условия получения "Семейной ипотеки" с 1 октября меняются: в зависимости от числа детей и региона проживания семьи вместо единой льготной ставки 6% вводится... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T00:18+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Условия получения "Семейной ипотеки" с 1 октября меняются: в зависимости от числа детей и региона проживания семьи вместо единой льготной ставки 6% вводится дифференцированная шкала от 2% до 12%, а также будет разная максимальная сумма кредита. Изменения распространяются на новые кредиты, оформленные с 1 октября 2026 года. Максимальный срок субсидирования ипотеки теперь составляет 15 лет, а для получения кредита хотя бы один ребенок должен быть младше 7 лет. Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей предусмотрены более высокие ставки и лимиты. Так, максимальная сумма кредита составит 18 миллионов рублей для семей с тремя и более детьми, при этом ставка будет 4%, если у семьи пятеро и более детей, 6% - если четверо детей и 8% - если их трое. Семьям с двумя детьми доступен лимит по льготной ипотеке в 15 миллионов рублей и ставка в 10% годовых, с одним ребенком - 12 миллионов под 12%. В других регионах условия следующие: максимальный размер кредита составит 10 миллионов рублей для семей с тремя и более детьми. Минимальная ставка будет доступна семьям, у которых пятеро и более детей – 2%, четверо – 4%, трое – 6% годовых. Семья с двумя детьми сможет взять кредит максимум на 8 миллионов рублей под 8%, а с одним ребенком – на 6 миллионов под 10% годовых. Соответствующие изменения сделают "Семейную ипотеку" более адресной и демографически ориентированной программой, отмечал Минфин РФ.

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