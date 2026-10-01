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В России с 1 октября скорректировают тарифы на железнодорожные перевозки - 01.10.2026, ПРАЙМ
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В России с 1 октября скорректировают тарифы на железнодорожные перевозки
В России с 1 октября скорректировают тарифы на железнодорожные перевозки - 01.10.2026, ПРАЙМ
В России с 1 октября скорректировают тарифы на железнодорожные перевозки
Тарифы на железнодорожные перевозки грузов с 1 октября 2026 года индексируются в России на 8,5%, на перевозки пассажиров в плацкарте и общих вагонах – на 9,2%,... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T00:19+0300
2026-10-01T00:19+0300
бизнес
россия
ржд
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Тарифы на железнодорожные перевозки грузов с 1 октября 2026 года индексируются в России на 8,5%, на перевозки пассажиров в плацкарте и общих вагонах – на 9,2%, следует из приказов ФАС и распоряжения правительства. Индексации в этих сегментах в 2027 году не планируется, говорилось в прогнозе социально-экономического развития России на ближайшие три года, который опубликован на сайте Минэкономразвития. "В соответствии с ранее принятым решением правительства РФ уровни тарифов на железнодорожные перевозки будут скорректированы с 1 октября 2026 года. Так, изменятся уровни тарифов на железнодорожные перевозки грузов. Параметры корректировки были определены на основе композитного индекса, который учитывает издержки перевозчика", - сообщили РИА Новости в ФАС. Там отметили, что принятое решение позволит сбалансировать финансовую модель и обеспечить финансирование инвестиционной программы по модернизации железнодорожных путей, обновлению подвижного состава и развитию пропускной способности. "Также скорректированы будут тарифы на железнодорожные пассажирские перевозки в регулируемом сегменте — в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования. Решение позволит повысить качество предоставляемых услуг", - добавили в регуляторе. В ФАС подчеркнули, что изменятся предельные максимальные уровни тарифов, при этом перевозчики имеют право устанавливать тарифы ниже предельной стоимости. "ФАС России продолжит осуществлять мониторинг стоимости билетов на железнодорожные пассажирские перевозки в нерегулируемом сегменте", - отметили в антимонопольной службе. Также в ведомстве напомнили о предусмотренных мерах поддержки для граждан. Например, о возможности получения скидки для пассажиров от 10 до 18 лет при покупке билета в плацкартных и общих вагонах. Стоимость перевозки грузов по железной дороге складывается из инфраструктурной, в том числе заложенной в нее локомотивной, и вагонной составляющих. Вагонная - это часть, которую получают операторы за предоставление подвижного состава грузоотправителю, инфраструктурная - часть РЖД, которую утверждает правительство, затем решения закрепляются соответствующим документом ФАС. Тариф в регулируемом сегменте (плацкарт и общие вагоны) определяет ФАС, в дерегулированном сегменте (СВ, купе и "люкс") устанавливает осуществляющая перевозки железнодорожная компания.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
бизнес, россия, ржд
Бизнес, РОССИЯ, РЖД
00:19 01.10.2026
 
В России с 1 октября скорректировают тарифы на железнодорожные перевозки

ФАС: тарифы на железнодорожные перевозки грузов с 1 октября скорректировали на 8,5%

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Тарифы на железнодорожные перевозки грузов с 1 октября 2026 года индексируются в России на 8,5%, на перевозки пассажиров в плацкарте и общих вагонах – на 9,2%, следует из приказов ФАС и распоряжения правительства.
Индексации в этих сегментах в 2027 году не планируется, говорилось в прогнозе социально-экономического развития России на ближайшие три года, который опубликован на сайте Минэкономразвития.
"В соответствии с ранее принятым решением правительства РФ уровни тарифов на железнодорожные перевозки будут скорректированы с 1 октября 2026 года. Так, изменятся уровни тарифов на железнодорожные перевозки грузов. Параметры корректировки были определены на основе композитного индекса, который учитывает издержки перевозчика", - сообщили РИА Новости в ФАС.
Там отметили, что принятое решение позволит сбалансировать финансовую модель и обеспечить финансирование инвестиционной программы по модернизации железнодорожных путей, обновлению подвижного состава и развитию пропускной способности.
"Также скорректированы будут тарифы на железнодорожные пассажирские перевозки в регулируемом сегменте — в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования. Решение позволит повысить качество предоставляемых услуг", - добавили в регуляторе.
В ФАС подчеркнули, что изменятся предельные максимальные уровни тарифов, при этом перевозчики имеют право устанавливать тарифы ниже предельной стоимости.
"ФАС России продолжит осуществлять мониторинг стоимости билетов на железнодорожные пассажирские перевозки в нерегулируемом сегменте", - отметили в антимонопольной службе.
Также в ведомстве напомнили о предусмотренных мерах поддержки для граждан. Например, о возможности получения скидки для пассажиров от 10 до 18 лет при покупке билета в плацкартных и общих вагонах.
Стоимость перевозки грузов по железной дороге складывается из инфраструктурной, в том числе заложенной в нее локомотивной, и вагонной составляющих. Вагонная - это часть, которую получают операторы за предоставление подвижного состава грузоотправителю, инфраструктурная - часть РЖД, которую утверждает правительство, затем решения закрепляются соответствующим документом ФАС.
Тариф в регулируемом сегменте (плацкарт и общие вагоны) определяет ФАС, в дерегулированном сегменте (СВ, купе и "люкс") устанавливает осуществляющая перевозки железнодорожная компания.
 
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