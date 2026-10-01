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В России вступил в силу закон о платформенной экономике

В России вступил в силу закон о платформенной экономике - 01.10.2026, ПРАЙМ

В России вступил в силу закон о платформенной экономике

В России вступил в силу закон о платформенной экономике, который в частности вводит единые правила для маркетплейсов, продавцов, покупателей и пунктов выдачи... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T00:22+0300

2026-10-01T00:22+0300

2026-10-01T00:22+0300

финансы

россия

дмитрий григоренко

wildberries

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. В России вступил в силу закон о платформенной экономике, который в частности вводит единые правила для маркетплейсов, продавцов, покупателей и пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Согласно документу, платформы с 1 октября обязаны проверять продавцов и владельцев ПВЗ по госсистемам - ЕГРЮЛ, ЕГРИП или ЕСИА - до заключения договора. Об изменении условий договора маркетплейс должен предупреждать за 45 дней, в отдельных случаях допускается 15 дней. Меняются и правила допуска товара на витрину: карточка должна пройти проверку через государственные системы, в том числе "Честный знак". Товары, изъятые из оборота, незарегистрированные пестициды, БАДы, лекарства и медизделия, а также продукция без подтверждения соответствия или данных о маркировке к продаже не допускаются. Маркетплейсы в свою очередь обязаны обеспечить техническую возможность размещения в карточке сертификатов, деклараций и сведений о маркировке. Снизить цену товара за счет продавца теперь можно только с его согласия и с уведомлением не менее чем за 5 рабочих дней. Продавец вправе установить минимальную цену или запрет на продажу со скидкой за его счет - отказ от скидки не может быть основанием для ограничения доступа, снижения рейтинга или ухудшения позиции в поиске. Закон также закрепляет иные важные условия работы платформ, например, более прозрачную процедуру блокировки. В частности, при блокировке по основаниям нарушения оферты продавец должен получить мотивированное уведомление со ссылкой на соответствующее основание за 3 дня до самой блокировки. Решение можно обжаловать в досудебном порядке, а предусмотренные законом жалобы площадка должна рассмотреть в течение 15 дней. По словам вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, единые правила работы платформ с партнерами создают понятные условия для всех участников рынка. "Для партнеров появляется предсказуемость договора. Для потребителей - прозрачная карточка товара, канал обращений к продавцу и понятные правила возврата. Государство же получает верификацию контрагентов, связку с государственными информационными системами и маркировкой, передачу сведений в налоговые органы. У самих платформ появляется четкий статус организатора инфраструктуры, а не продавца", - пояснили РИА Новости в Ассоциации цифровых платформ (АЦП). При этом в Wildberries подчеркнули, что значительная часть предусмотренных законом подходов уже применялась маркетплейсами в рамках подписанного Меморандума добросовестных практик в режиме саморегулирования. Там считают, что и у бизнеса, и у предпринимателей было достаточно времени для адаптации. "Партнеры маркетплейса заранее могли ознакомиться с новыми правилами и подготовиться к изменениям… Отрасль последовательно готовилась к новым требованиям, поэтому к моменту вступления закона в силу платформы подходят с необходимой практикой и выстроенными процессами", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, дмитрий григоренко, wildberries