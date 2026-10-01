https://1prime.ru/20261001/rossija-873828725.html
В России вступил в силу закон о платформенной экономике
В России вступил в силу закон о платформенной экономике - 01.10.2026, ПРАЙМ
В России вступил в силу закон о платформенной экономике
В России вступил в силу закон о платформенной экономике, который в частности вводит единые правила для маркетплейсов, продавцов, покупателей и пунктов выдачи... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T00:22+0300
2026-10-01T00:22+0300
2026-10-01T00:22+0300
финансы
россия
дмитрий григоренко
wildberries
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873828725.jpg?1790803332
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. В России вступил в силу закон о платформенной экономике, который в частности вводит единые правила для маркетплейсов, продавцов, покупателей и пунктов выдачи заказов (ПВЗ).
Согласно документу, платформы с 1 октября обязаны проверять продавцов и владельцев ПВЗ по госсистемам - ЕГРЮЛ, ЕГРИП или ЕСИА - до заключения договора. Об изменении условий договора маркетплейс должен предупреждать за 45 дней, в отдельных случаях допускается 15 дней.
Меняются и правила допуска товара на витрину: карточка должна пройти проверку через государственные системы, в том числе "Честный знак". Товары, изъятые из оборота, незарегистрированные пестициды, БАДы, лекарства и медизделия, а также продукция без подтверждения соответствия или данных о маркировке к продаже не допускаются.
Маркетплейсы в свою очередь обязаны обеспечить техническую возможность размещения в карточке сертификатов, деклараций и сведений о маркировке.
Снизить цену товара за счет продавца теперь можно только с его согласия и с уведомлением не менее чем за 5 рабочих дней. Продавец вправе установить минимальную цену или запрет на продажу со скидкой за его счет - отказ от скидки не может быть основанием для ограничения доступа, снижения рейтинга или ухудшения позиции в поиске.
Закон также закрепляет иные важные условия работы платформ, например, более прозрачную процедуру блокировки. В частности, при блокировке по основаниям нарушения оферты продавец должен получить мотивированное уведомление со ссылкой на соответствующее основание за 3 дня до самой блокировки. Решение можно обжаловать в досудебном порядке, а предусмотренные законом жалобы площадка должна рассмотреть в течение 15 дней.
По словам вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, единые правила работы платформ с партнерами создают понятные условия для всех участников рынка.
"Для партнеров появляется предсказуемость договора. Для потребителей - прозрачная карточка товара, канал обращений к продавцу и понятные правила возврата. Государство же получает верификацию контрагентов, связку с государственными информационными системами и маркировкой, передачу сведений в налоговые органы. У самих платформ появляется четкий статус организатора инфраструктуры, а не продавца", - пояснили РИА Новости в Ассоциации цифровых платформ (АЦП).
При этом в Wildberries подчеркнули, что значительная часть предусмотренных законом подходов уже применялась маркетплейсами в рамках подписанного Меморандума добросовестных практик в режиме саморегулирования. Там считают, что и у бизнеса, и у предпринимателей было достаточно времени для адаптации.
"Партнеры маркетплейса заранее могли ознакомиться с новыми правилами и подготовиться к изменениям… Отрасль последовательно готовилась к новым требованиям, поэтому к моменту вступления закона в силу платформы подходят с необходимой практикой и выстроенными процессами", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, дмитрий григоренко, wildberries
Финансы, РОССИЯ, Дмитрий Григоренко, Wildberries
В России вступил в силу закон о платформенной экономике
В России вступил в силу закон о платформенной экономике
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. В России вступил в силу закон о платформенной экономике, который в частности вводит единые правила для маркетплейсов, продавцов, покупателей и пунктов выдачи заказов (ПВЗ).
Согласно документу, платформы с 1 октября обязаны проверять продавцов и владельцев ПВЗ по госсистемам - ЕГРЮЛ, ЕГРИП или ЕСИА - до заключения договора. Об изменении условий договора маркетплейс должен предупреждать за 45 дней, в отдельных случаях допускается 15 дней.
Меняются и правила допуска товара на витрину: карточка должна пройти проверку через государственные системы, в том числе "Честный знак". Товары, изъятые из оборота, незарегистрированные пестициды, БАДы, лекарства и медизделия, а также продукция без подтверждения соответствия или данных о маркировке к продаже не допускаются.
Маркетплейсы в свою очередь обязаны обеспечить техническую возможность размещения в карточке сертификатов, деклараций и сведений о маркировке.
Снизить цену товара за счет продавца теперь можно только с его согласия и с уведомлением не менее чем за 5 рабочих дней. Продавец вправе установить минимальную цену или запрет на продажу со скидкой за его счет - отказ от скидки не может быть основанием для ограничения доступа, снижения рейтинга или ухудшения позиции в поиске.
Закон также закрепляет иные важные условия работы платформ, например, более прозрачную процедуру блокировки. В частности, при блокировке по основаниям нарушения оферты продавец должен получить мотивированное уведомление со ссылкой на соответствующее основание за 3 дня до самой блокировки. Решение можно обжаловать в досудебном порядке, а предусмотренные законом жалобы площадка должна рассмотреть в течение 15 дней.
По словам вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, единые правила работы платформ с партнерами создают понятные условия для всех участников рынка.
"Для партнеров появляется предсказуемость договора. Для потребителей - прозрачная карточка товара, канал обращений к продавцу и понятные правила возврата. Государство же получает верификацию контрагентов, связку с государственными информационными системами и маркировкой, передачу сведений в налоговые органы. У самих платформ появляется четкий статус организатора инфраструктуры, а не продавца", - пояснили РИА Новости в Ассоциации цифровых платформ (АЦП).
При этом в Wildberries подчеркнули, что значительная часть предусмотренных законом подходов уже применялась маркетплейсами в рамках подписанного Меморандума добросовестных практик в режиме саморегулирования. Там считают, что и у бизнеса, и у предпринимателей было достаточно времени для адаптации.
"Партнеры маркетплейса заранее могли ознакомиться с новыми правилами и подготовиться к изменениям… Отрасль последовательно готовилась к новым требованиям, поэтому к моменту вступления закона в силу платформы подходят с необходимой практикой и выстроенными процессами", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.