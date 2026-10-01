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В России начнут определять зоны вокруг образовательных учреждений
В России начнут определять зоны вокруг образовательных учреждений - 01.10.2026, ПРАЙМ
В России начнут определять зоны вокруг образовательных учреждений
Муниципалитеты и администрации городов федерального значения в России начнут определять зоны вокруг образовательных учреждений, где будет запрещено продавать... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T00:22+0300
2026-10-01T00:22+0300
2026-10-01T00:22+0300
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Муниципалитеты и администрации городов федерального значения в России начнут определять зоны вокруг образовательных учреждений, где будет запрещено продавать табачную продукцию, соответствующий закон вступает в силу с 1 октября 2026 года.
Согласно документу, границы прилегающих к образовательным учреждениям территорий, на которых запрещена розничная торговля табачной продукцией, никотинсодержащей продукцией и устройствами для ее потребления, кальянами, местные власти будут определять по правилам, установленным правительством РФ. При этом эти границы будут определяться с учетом результатов общественных обсуждений.
Как пояснили РИА Новости в табачной компании "JTI Россия", зоны установят на местном уровне путем издания акта, что позволит учесть особенности каждой территории и при этом сохранить требование к закрытой выкладке табака.
Законом также предусмотрен упрощенный порядок принятия такого акта в случае, если эти зоны решат определить в границах уже существующих запретных зон для продажи алкоголя, что заметно упростит процедуру, подчеркнули в компании.
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бизнес, общество
В России начнут определять зоны вокруг образовательных учреждений
В России с 1 октября начнут определять зоны вокруг образовательных учреждений
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Муниципалитеты и администрации городов федерального значения в России начнут определять зоны вокруг образовательных учреждений, где будет запрещено продавать табачную продукцию, соответствующий закон вступает в силу с 1 октября 2026 года.
Согласно документу, границы прилегающих к образовательным учреждениям территорий, на которых запрещена розничная торговля табачной продукцией, никотинсодержащей продукцией и устройствами для ее потребления, кальянами, местные власти будут определять по правилам, установленным правительством РФ. При этом эти границы будут определяться с учетом результатов общественных обсуждений.
Как пояснили РИА Новости в табачной компании "JTI Россия", зоны установят на местном уровне путем издания акта, что позволит учесть особенности каждой территории и при этом сохранить требование к закрытой выкладке табака.
Законом также предусмотрен упрощенный порядок принятия такого акта в случае, если эти зоны решат определить в границах уже существующих запретных зон для продажи алкоголя, что заметно упростит процедуру, подчеркнули в компании.