https://1prime.ru/20261001/rossija-873828840.html

В России начнут определять зоны вокруг образовательных учреждений

В России начнут определять зоны вокруг образовательных учреждений - 01.10.2026, ПРАЙМ

В России начнут определять зоны вокруг образовательных учреждений

Муниципалитеты и администрации городов федерального значения в России начнут определять зоны вокруг образовательных учреждений, где будет запрещено продавать... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T00:22+0300

2026-10-01T00:22+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Муниципалитеты и администрации городов федерального значения в России начнут определять зоны вокруг образовательных учреждений, где будет запрещено продавать табачную продукцию, соответствующий закон вступает в силу с 1 октября 2026 года. Согласно документу, границы прилегающих к образовательным учреждениям территорий, на которых запрещена розничная торговля табачной продукцией, никотинсодержащей продукцией и устройствами для ее потребления, кальянами, местные власти будут определять по правилам, установленным правительством РФ. При этом эти границы будут определяться с учетом результатов общественных обсуждений. Как пояснили РИА Новости в табачной компании "JTI Россия", зоны установят на местном уровне путем издания акта, что позволит учесть особенности каждой территории и при этом сохранить требование к закрытой выкладке табака. Законом также предусмотрен упрощенный порядок принятия такого акта в случае, если эти зоны решат определить в границах уже существующих запретных зон для продажи алкоголя, что заметно упростит процедуру, подчеркнули в компании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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