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В России вступает в силу закон о лицензировании табачной продукции - 01.10.2026, ПРАЙМ
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В России вступает в силу закон о лицензировании табачной продукции
В России вступает в силу закон о лицензировании табачной продукции - 01.10.2026, ПРАЙМ
В России вступает в силу закон о лицензировании табачной продукции
В России с 1 октября вступает в силу закон, вводящий лицензирование оптовой и розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукции. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T00:31+0300
2026-10-01T00:31+0300
бизнес
дмитрий григоренко
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. В России с 1 октября вступает в силу закон, вводящий лицензирование оптовой и розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукции. Согласно документу, лицензированию будут подлежать закупка табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для нее, хранение и поставка таких закупленных продукции и сырья, розничная и развозная торговля табачной и никотинсодержащей продукцией. При этом запрет на торговлю без лицензии вступит только в марте следующего года. Срок действия таких лицензий будет составлять не более пяти лет. Для получения лицензии предусмотрен ряд требований, в том числе уплата госпошлины за ее выдачу и отсутствие налоговой задолженности на сумму более 3 тысяч рублей. Лицензирование позволит сделать рынок табачной и никотинсодержащей продукции более прозрачным, сократить долю нелегального оборота и оградить несовершеннолетних от табака и вейпов, поясняли в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. Как заявили РИА Новости в табачной компании "JTI Россия", государственное регулирование в формате лицензирования впервые охватит всю товаропроводящую цепочку: от производителей и импортеров до оптовых компаний и розничных торговых объектов. "Бизнес, как и государство, рассчитывает, что введение лицензирования оптовой и розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукции позволит сократить долю нелегального рынка и, за счет этого, повысить прозрачность отрасли", - отметили там.
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бизнес, дмитрий григоренко
Бизнес, Дмитрий Григоренко
00:31 01.10.2026
 
В России вступает в силу закон о лицензировании табачной продукции

В России вступает в силу закон о лицензировании оптовой и розничной торговли табаком

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. В России с 1 октября вступает в силу закон, вводящий лицензирование оптовой и розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукции.
Согласно документу, лицензированию будут подлежать закупка табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для нее, хранение и поставка таких закупленных продукции и сырья, розничная и развозная торговля табачной и никотинсодержащей продукцией. При этом запрет на торговлю без лицензии вступит только в марте следующего года.
Срок действия таких лицензий будет составлять не более пяти лет. Для получения лицензии предусмотрен ряд требований, в том числе уплата госпошлины за ее выдачу и отсутствие налоговой задолженности на сумму более 3 тысяч рублей.
Лицензирование позволит сделать рынок табачной и никотинсодержащей продукции более прозрачным, сократить долю нелегального оборота и оградить несовершеннолетних от табака и вейпов, поясняли в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
Как заявили РИА Новости в табачной компании "JTI Россия", государственное регулирование в формате лицензирования впервые охватит всю товаропроводящую цепочку: от производителей и импортеров до оптовых компаний и розничных торговых объектов.
"Бизнес, как и государство, рассчитывает, что введение лицензирования оптовой и розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукции позволит сократить долю нелегального рынка и, за счет этого, повысить прозрачность отрасли", - отметили там.
 
БизнесДмитрий Григоренко
 
 
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