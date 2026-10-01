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В России разработали новые ГОСТы для временных дорог

В России разработали новые ГОСТы для временных дорог - 01.10.2026, ПРАЙМ

В России разработали новые ГОСТы для временных дорог

Новые ГОСТы с правилами проектирования временных автомобильных дорог и асфальтобетона для автодорог общего пользования разработали в России, они вступили в силу | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T00:37+0300

2026-10-01T00:37+0300

2026-10-01T00:37+0300

бизнес

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Новые ГОСТы с правилами проектирования временных автомобильных дорог и асфальтобетона для автодорог общего пользования разработали в России, они вступили в силу с 1 октября, следует из материалов Росстандарта, с которыми ознакомились РИА Новости. Литые смеси и асфальтобетон теперь могут быть запроектированы для нормальный условий движения, тяжелых, экстремально тяжелых и для движения пешеходов, велосипедов и мототранспорта. В зависимости от показателей покрытия подбираются отдельные составы для дорожного покрытия. Рецепт смеси содержит тип и вид, условия движения транспорта, наименование объекта, где будет производиться укладка, диапазон температур приготовления смесей и другое. В свою очередь ГОСТ для временных дорог устанавливает правила проектирования для участков, сооружаемых на период строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и при содержании автомобильных дорог общего пользования. Требования этого стандарта не распространяются на временные дороги необщего пользования; участки, сооружаемые для дорожных работ на дорогах, расположенных в границах населенных пунктов; а также на автозимники и ледовые переправы. По функциональному назначению временные дороги делятся на объездные и подъездные. Кроме того, такие сооружения делятся на четыре категории в зависимости от среднесуточной интенсивности движения автомобилей. При этом временные дороги по срокам эксплуатации могут подлежать демонтажу или переводу в автодороги общего пользования на постоянной основе. Устройство временных объездных дорог следует предусматривать при выполнении работ по реконструкции, капитальному ремонту или содержанию дорог при необходимости закрытия проезжей части по ширине более чем 50%. При проектировании таких дорог нужно учитывать рельеф местности, схемы транспортной сети района, пропускную способность и экологические требования. В зависимости от категории временных дорог и рельефа местности ограничения по скорости могут варьироваться от 20 до 70 километров в час. На временных дорогах допускается применять специальные технические средства фиксации нарушений.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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