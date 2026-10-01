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В России вступает в силу закон о платформенной экономике

В России вступает в силу закон о платформенной экономике - 01.10.2026, ПРАЙМ

В России вступает в силу закон о платформенной экономике

Закон о платформенной экономике вступает в силу в России с 1 октября, он регулирует деятельность цифровых платформ, выступающих посредниками при совершении... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T00:43+0300

2026-10-01T00:43+0300

2026-10-01T00:43+0300

финансы

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Закон о платформенной экономике вступает в силу в России с 1 октября, он регулирует деятельность цифровых платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг. Как рассказал РИА Новости глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов, закон распространяется на крупные посреднические цифровые платформы, которые позволяют разместить предложение, заключить сделку и произвести оплату. При этом площадка должна соответствовать установленным критериям: более 100 тысяч среднесуточных пользователей, свыше 10 тысяч партнеров либо оборот более 50 миллиардов рублей за предыдущий год. Среди ключевых нововведений - обязательная проверка продавцов и товаров перед допуском на маркетплейсы. Платформам необходимо будет проверить сведения о продавцах, а также документы на товары с использованием государственных реестров и систем. Предусмотрен также упрощенный возврат некачественной продукции: для этого платформы обязаны дать гражданам техническую возможность связи с поставщиками. "Прежде всего, позитивные изменения почувствуют на себе рядовые покупатели. Теперь маркетплейсы обязаны проверять продавцов до их допуска на площадку, а также контролировать наличие необходимых разрешительных документов и маркировки товаров. Потребитель будет лучше понимать, у кого и какой товар он приобретает", - уверен Смелов. Кроме того, закон обязывает владельца цифровой платформы обеспечить равный и беспрепятственный доступ к ней неограниченного круга лиц, предоставить возможность ознакомления с ее правилами, а также не допускать создания дискриминационных условий. Урегулирован также вопрос о скидках за счет продавца. С 1 октября такая скидка возможна только с согласия продавца и при уведомлении его не менее чем за пять рабочих дней. Продавец вправе установить минимальную цену или полностью отказаться от скидок за свой счет. Также вводится обязательная система досудебного рассмотрения жалоб (разрешения споров). Также теперь об изменениях, ухудшающих положение продавца, например, о повышении комиссии или пересмотре условий логистики и ответственности платформа должна уведомлять не менее чем за 45 дней, о других изменениях - за 15 дней. Отдельный блок закона посвящен физическим лицам, оказывающим услуги через платформы. Они смогут свободно принимать заказ или отказываться от него без санкций, одновременно сотрудничать с несколькими платформами, а до принятия заказа - видеть его условия и минимальный размер вознаграждения.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия