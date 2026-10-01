https://1prime.ru/20261001/rossija-873830833.html

Россия и ЦАР обсудили сотрудничество в сфере энергетики

Россия и ЦАР обсудили сотрудничество в сфере энергетики - 01.10.2026, ПРАЙМ

Россия и ЦАР обсудили сотрудничество в сфере энергетики

Россия и Центральноафриканская Республика обсудили сотрудничество в сфере энергетики, стороны заинтересованы в развитии взаимодействия в отрасли... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T01:26+0300

2026-10-01T01:26+0300

2026-10-01T01:26+0300

россия

цар

африка

сергей цивилев

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Россия и Центральноафриканская Республика обсудили сотрудничество в сфере энергетики, стороны заинтересованы в развитии взаимодействия в отрасли топливно-энергетического комплекса (ТЭК), сообщило Минэнерго РФ. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев в ходе рабочего визита встретился с премьер-министром Центральноафриканской Республики Феликсом Молуа, на котором были подведены итоги первого заседания российско-центральноафриканской межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК). "Особое внимание уделено энергетическому сотрудничеству. Стороны подтвердили заинтересованность в развитии взаимодействия в ТЭК, в том числе в по линии мероприятий, предусмотренных дорожной картой между Россией и ЦАР в сфере энергетики на 2026–2028 годы", - говорится в сообщении. Уточняется, что перспективными направлениями являются модернизация энергетической инфраструктуры, повышение доступности и качества энергоснабжения, а также использование современных технологий и оборудования. "Россия готова содействовать реализации проектов, которые позволят расширять энергетическую инфраструктуру и создавать новые возможности для процветания Центральноафриканской Республики", - отметил Цивилев, слова которого приводит Минэнерго РФ. В ходе встречи также были рассмотрены дальнейшие шаги по исполнению договоренностей, достигнутых в рамках МПК. В частности взаимодействие в сфере сельского хозяйства, инфраструктуры и транспорта, геологии и недропользования. В Минэнерго РФ добавили, что приоритетной задачей является формирование актуальной карты природных ресурсов страны и определение перспективных участков для последующего освоения с учетом значительного ресурсного потенциала ЦАР. В завершение встречи Цивилев и Молуа подтвердили готовность поддерживать регулярный диалог и укреплять взаимовыгодное российско-центральноафриканское партнерство, подчеркнули в российском министерстве. Ранее Цивилев принял участие в первом заседании российско-центральноафриканской межправкомиссии. По итогам встречи были подписаны протокол МПК и ряд документов, направленных на развитие сотрудничества. Среди них дорожная карта сотрудничества между РФ и ЦАР в сфере энергетики на 2026–2028 годы, план совместных действий по координации решений российско-центральноафриканской рабочей группы по сотрудничеству в сфере геологии и недропользовании, а также меморандум о взаимодействии между институтом Африки Российской академии наук и университетом Банги.

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россия, цар, африка, сергей цивилев