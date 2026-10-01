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В России предложили продлить нулевую ставку НДС на полеты в Крым - 01.10.2026, ПРАЙМ
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В России предложили продлить нулевую ставку НДС на полеты в Крым
В России предложили продлить нулевую ставку НДС на полеты в Крым - 01.10.2026, ПРАЙМ
В России предложили продлить нулевую ставку НДС на полеты в Крым
Нулевую ставку НДС на полеты в сообщении с Крымом, Севастополем и Дальневосточным федеральным округом, а также ставку в 10% на полеты через столичные аэропорты... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T01:53+0300
2026-10-01T01:53+0300
бизнес
россия
севастополь
крым
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Нулевую ставку НДС на полеты в сообщении с Крымом, Севастополем и Дальневосточным федеральным округом, а также ставку в 10% на полеты через столичные аэропорты предложили продлить до 1 января 2030 года, следует из пояснительной записки к поправкам в налоговый кодекс РФ. Проект поправок разместили вечером в среду в системе обеспечения законодательной деятельности. "Продление до 1 января 2030 года действия налоговой ставки НДС в размере 0% в отношении авиаперевозок в (из) аэропортов Дальневосточного федерального округа, Республики Крым или города Севастополя и налоговой ставки НДС в размере 10% в (из) аэропортов Московского авиационного узла", - говорится в сообщении.
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бизнес, россия, севастополь, крым
Бизнес, РОССИЯ, СЕВАСТОПОЛЬ, КРЫМ
01:53 01.10.2026
 
В России предложили продлить нулевую ставку НДС на полеты в Крым

Нулевую ставку НДС на полеты в Крым, Севастополь и Дальний Восток предложили продлить

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Нулевую ставку НДС на полеты в сообщении с Крымом, Севастополем и Дальневосточным федеральным округом, а также ставку в 10% на полеты через столичные аэропорты предложили продлить до 1 января 2030 года, следует из пояснительной записки к поправкам в налоговый кодекс РФ.
Проект поправок разместили вечером в среду в системе обеспечения законодательной деятельности.
"Продление до 1 января 2030 года действия налоговой ставки НДС в размере 0% в отношении авиаперевозок в (из) аэропортов Дальневосточного федерального округа, Республики Крым или города Севастополя и налоговой ставки НДС в размере 10% в (из) аэропортов Московского авиационного узла", - говорится в сообщении.
 
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