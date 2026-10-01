https://1prime.ru/20261001/rossija-873832722.html

Россия не хочет, чтобы решения в рамках G20 принимались не консенсусом

Россия не хочет, чтобы решения в рамках G20 принимались не консенсусом - 01.10.2026, ПРАЙМ

Россия не хочет, чтобы решения в рамках G20 принимались не консенсусом

Россия не хотела бы, чтобы решения в рамках "Большой двадцатки" принимались не консенсусом, заявил глава минэкономразвития РФ Максим Решетников. | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T08:15+0300

2026-10-01T08:15+0300

2026-10-01T08:15+0300

россия

максим решетников

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МИЛУОКИ, 1 окт – ПРАЙМ. Россия не хотела бы, чтобы решения в рамках "Большой двадцатки" принимались не консенсусом, заявил глава минэкономразвития РФ Максим Решетников. "Нам бы хотелось, конечно, не допустить, чтобы "двадцатка" отошла вот от этой практики принятия решений консенсусом", - сказал Решетников журналистам на полях министерской встречи "Большой двадцатки". По его словам, в кулуарах встреч пытаются обсуждать возможность того, что к каким-то инициативам присоединится только часть стран. "Но это, к сожалению, уже не формат "двадцатки" - не то, наверное, чего все ждут", – констатировал российский министр.

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россия, максим решетников