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Россия планирует докапитализировать РЖД на 3,8 миллиарда рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Россия планирует докапитализировать РЖД на 3,8 миллиарда рублей
Россия планирует докапитализировать РЖД на 3,8 миллиарда рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ
Россия планирует докапитализировать РЖД на 3,8 миллиарда рублей
Россия планирует в 2027-2029 годах докапитализировать РЖД на 3,8 миллиарда рублей для развития квантовых сетей, следует из пояснительной записки к проекту... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T11:45+0300
2026-10-01T11:45+0300
технологии
бизнес
москва
ржд
госдума
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Россия планирует в 2027-2029 годах докапитализировать РЖД на 3,8 миллиарда рублей для развития квантовых сетей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2027-2029 годы. Правительство в среду внесло в Госдуму проект федерального бюджета России на предстоящую трехлетку. "Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги", г. Москва, в целях обеспечения создания квантовых сетей в соответствии с мероприятиями дорожной карты "Квантовые коммуникации", - говорится в пояснительной записке к проекту. В частности, в 2027 году запланировано выделение средств в размере 1,256 миллиарда рублей, в 2028 году – 1,297 миллиарда рублей, в 2029 году 1,252 миллиарда рублей. Правительство РФ в 2019 году определило холдинг РЖД ответственным за развитие квантовых коммуникаций. Компания сообщала, что протяженность квантовой сети в 2024 году была увеличена до 7 тысяч километров. Квантовая сеть РЖД – одна из самых больших в мире. Согласно обновленной дорожной карте по развитию квантовых коммуникаций, к 2030 году ее протяженность превысит 15 тысяч километров.
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технологии, бизнес, москва, ржд, госдума
Технологии, Бизнес, МОСКВА, РЖД, Госдума
11:45 01.10.2026
 
Россия планирует докапитализировать РЖД на 3,8 миллиарда рублей

РЖД планируют докапитализировать на 3,8 миллиарда рублей для развития квантовых сетей

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Россия планирует в 2027-2029 годах докапитализировать РЖД на 3,8 миллиарда рублей для развития квантовых сетей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2027-2029 годы.
Правительство в среду внесло в Госдуму проект федерального бюджета России на предстоящую трехлетку.
"Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги", г. Москва, в целях обеспечения создания квантовых сетей в соответствии с мероприятиями дорожной карты "Квантовые коммуникации", - говорится в пояснительной записке к проекту.
В частности, в 2027 году запланировано выделение средств в размере 1,256 миллиарда рублей, в 2028 году – 1,297 миллиарда рублей, в 2029 году 1,252 миллиарда рублей.
Правительство РФ в 2019 году определило холдинг РЖД ответственным за развитие квантовых коммуникаций. Компания сообщала, что протяженность квантовой сети в 2024 году была увеличена до 7 тысяч километров. Квантовая сеть РЖД – одна из самых больших в мире. Согласно обновленной дорожной карте по развитию квантовых коммуникаций, к 2030 году ее протяженность превысит 15 тысяч километров.
 
ТехнологииБизнесМОСКВАРЖДГосдума
 
 
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