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На реконструкцию аэропортов в России выделят 64,5 миллиарда рублей
На реконструкцию аэропортов в России выделят 64,5 миллиарда рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ
На реконструкцию аэропортов в России выделят 64,5 миллиарда рублей
Проект бюджета РФ предполагает выделение 64,5 миллиарда рублей в 2027-2029 годах на строительство и реконструкцию аэропортов по концессионным соглашениям,... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T11:49+0300
2026-10-01T11:49+0300
2026-10-01T11:49+0300
бизнес
россия
михаил мишустин
антон силуанов
госдума
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Проект бюджета РФ предполагает выделение 64,5 миллиарда рублей в 2027-2029 годах на строительство и реконструкцию аэропортов по концессионным соглашениям, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета РФ на "трехлетку".
Правительство России в среду внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы.
"Реконструкция и строительство аэропортовых комплексов в федеральной собственности в рамках концессионных соглашений: в 2027 году - 23 073,2 млн рублей, в 2028 году - 24 091,3 млн рублей, в 2029 году - 17 304,1 млн рублей", - говорится в документе.
Правительство России на прошлой неделе одобрило проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период.
Ключевыми приоритетами проекта бюджета на трехлетний период являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам специальной военной операции и их близким, достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства.
Доходы федерального бюджета в 2027 году составят 43,3 триллиона рублей, расходы запланированы на уровне 48,8 триллиона рублей, сообщил ранее премьер-министр России Михаил Мишустин. В результате дефицит бюджета составит 2,2% ВВП по итогам следующего года, отметил министр финансов Антон Силуанов.
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бизнес, россия, михаил мишустин, антон силуанов, госдума
Бизнес, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Антон Силуанов, Госдума
На реконструкцию аэропортов в России выделят 64,5 миллиарда рублей
Проект бюджета предусматривает 64,5 миллиарда рублей на реконструкцию аэропортов
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Проект бюджета РФ предполагает выделение 64,5 миллиарда рублей в 2027-2029 годах на строительство и реконструкцию аэропортов по концессионным соглашениям, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета РФ на "трехлетку".
Правительство России в среду внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы.
"Реконструкция и строительство аэропортовых комплексов в федеральной собственности в рамках концессионных соглашений: в 2027 году - 23 073,2 млн рублей, в 2028 году - 24 091,3 млн рублей, в 2029 году - 17 304,1 млн рублей", - говорится в документе.
Правительство России на прошлой неделе одобрило проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период.
Ключевыми приоритетами проекта бюджета на трехлетний период являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам специальной военной операции и их близким, достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства.
Доходы федерального бюджета в 2027 году составят 43,3 триллиона рублей, расходы запланированы на уровне 48,8 триллиона рублей, сообщил ранее премьер-министр России Михаил Мишустин. В результате дефицит бюджета составит 2,2% ВВП по итогам следующего года, отметил министр финансов Антон Силуанов.