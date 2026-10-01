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На приобретение новых гражданских судов в России выделят 3,2 млрд рублей

На приобретение новых гражданских судов в России выделят 3,2 млрд рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ

На приобретение новых гражданских судов в России выделят 3,2 млрд рублей

Объем субсидий на возмещение российским организациям части затрат на приобретение новых гражданских судов взамен утилизированных на ближайшие три года... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T11:59+0300

2026-10-01T11:59+0300

2026-10-01T11:59+0300

бизнес

россия

госдума

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Объем субсидий на возмещение российским организациям части затрат на приобретение новых гражданских судов взамен утилизированных на ближайшие три года планируется на уровне 3,2 миллиарда рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2027-2029 годы. Так, в 2027 году на эти цели планируется направить 1,069 миллиарда рублей, в 2028 году - 1,04 миллиарда рублей, а в 2029 году - 1,1 миллиарда рублей. В свою очередь на субсидирование финансового обеспечения части затрат, связанных со строительством гражданских судов водного транспорта, в ближайшие три года предполагается направить около 8,4 миллиарда рублей. В целом на федеральный проект "Производства судов и судового оборудования" в 2027 году планируется выделить 49,985 миллиарда рублей, в 2028 году - 65,538 миллиарда рублей, а в 2029 году - 92,506 миллиарда рублей. Правительство России в среду внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Ключевыми приоритетами проекта бюджета являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам специальной военной операции и их близким, достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства.

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бизнес, россия, госдума