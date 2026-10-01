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Жители Башкирии впервые в России смогут оплачивать проезд картой "Мир" - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Жители Башкирии впервые в России смогут оплачивать проезд картой "Мир"
Жители Башкирии впервые в России смогут оплачивать проезд картой "Мир" - 01.10.2026, ПРАЙМ
Жители Башкирии впервые в России смогут оплачивать проезд картой "Мир"
Жители Башкирии первыми в России получили возможность использовать карту "Мир" для оплаты льготного проезда в общественном транспорте вместо традиционного... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T12:11+0300
2026-10-01T12:11+0300
бизнес
россия
башкирия
нспк
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Жители Башкирии первыми в России получили возможность использовать карту "Мир" для оплаты льготного проезда в общественном транспорте вместо традиционного проездного, сообщает национальная система платежных карт (НСПК). "Республика Башкортостан стала первым регионом, где жители могут оплачивать льготный проезд банковской картой "Мир" вместо специального проездного. Такие поездки начали работать 1 октября в регионе в рамках проекта "Моя карта "Мир", - говорится в пресс-релизе. Теперь не нужно заранее покупать проездной на весь месяц, отдельно оформлять льготу в специальных пунктах - нужно просто привязать карту "Мир" на "Госуслугах" и льготы активируются автоматически, при этом зарегистрированная карта будет использоваться для льготной оплаты проезда с первого числа месяца, следующего за месяцем регистрации. "После этого льготный пассажир оплачивает каждую поездку своей картой "Мир" по обычному тарифу до тех пор, пока общая стоимость совершенных за месяц поездок не достигнет стоимости льготного проездного", - поясняется в релизе. По словам заместителя генерального директора НСПК Павла Потанина, запуск оплаты льготного проезда – важная составляющая проекта "Моя карта "Мир"". "Мы начинаем его в Башкортостане, а затем будем постепенно распространять этот сценарий на другие регионы, участвующие в эксперименте", - уточнил он. Проект "Моя карта "Мир" подразумевает, что по картам платежной системы "Мир" граждане смогут получать любые льготы: как федеральные, так и региональные. Кроме того, бизнес сможет также подключиться к проекту и предлагать собственные программы для определенных льготников. НСПК - оператор национальной платежной карты "Мир". Осуществляет функции операционного центра и платежного клирингового центра при денежных переводах с использованием СБП и в национальной системе платежных карт, а доля карты в России в объеме всех операций составляет 75%.
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192
40
192
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бизнес, россия, башкирия, нспк
Бизнес, РОССИЯ, БАШКИРИЯ, НСПК
12:11 01.10.2026
 
Жители Башкирии впервые в России смогут оплачивать проезд картой "Мир"

Жители Башкирии первыми в России получили возможность оплачивать проезд картой "Мир"

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Жители Башкирии первыми в России получили возможность использовать карту "Мир" для оплаты льготного проезда в общественном транспорте вместо традиционного проездного, сообщает национальная система платежных карт (НСПК).
"Республика Башкортостан стала первым регионом, где жители могут оплачивать льготный проезд банковской картой "Мир" вместо специального проездного. Такие поездки начали работать 1 октября в регионе в рамках проекта "Моя карта "Мир", - говорится в пресс-релизе.
Теперь не нужно заранее покупать проездной на весь месяц, отдельно оформлять льготу в специальных пунктах - нужно просто привязать карту "Мир" на "Госуслугах" и льготы активируются автоматически, при этом зарегистрированная карта будет использоваться для льготной оплаты проезда с первого числа месяца, следующего за месяцем регистрации.
"После этого льготный пассажир оплачивает каждую поездку своей картой "Мир" по обычному тарифу до тех пор, пока общая стоимость совершенных за месяц поездок не достигнет стоимости льготного проездного", - поясняется в релизе.
По словам заместителя генерального директора НСПК Павла Потанина, запуск оплаты льготного проезда – важная составляющая проекта "Моя карта "Мир"". "Мы начинаем его в Башкортостане, а затем будем постепенно распространять этот сценарий на другие регионы, участвующие в эксперименте", - уточнил он.
Проект "Моя карта "Мир" подразумевает, что по картам платежной системы "Мир" граждане смогут получать любые льготы: как федеральные, так и региональные. Кроме того, бизнес сможет также подключиться к проекту и предлагать собственные программы для определенных льготников.
НСПК - оператор национальной платежной карты "Мир". Осуществляет функции операционного центра и платежного клирингового центра при денежных переводах с использованием СБП и в национальной системе платежных карт, а доля карты в России в объеме всех операций составляет 75%.
 
БизнесРОССИЯБАШКИРИЯНСПК
 
 
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