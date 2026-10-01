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Россия увеличила экспорт газа по "Турецкому потоку" на 1,4%

Россия увеличила экспорт газа по "Турецкому потоку" на 1,4% - 01.10.2026, ПРАЙМ

Россия увеличила экспорт газа по "Турецкому потоку" на 1,4%

Россия за первые девять месяцев 2026 года увеличила экспорт газа по европейской нитке "Турецкого потока" на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T14:14+0300

2026-10-01T14:14+0300

2026-10-01T14:14+0300

газ

россия

турция

черное море

сербия

газопровод "турецкий поток"

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Россия за первые девять месяцев 2026 года увеличила экспорт газа по европейской нитке "Турецкого потока" на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). Поставки газа через пункт "Странджа 2 - Малкочлар", который расположен на болгарско-турецкой границе, с 1 января по 31 августа составили 13,2 миллиарда кубометров. Это на 1,4% больше показателя за тот же период в прошлом году. При этом в сентябре экспорт газа по этому направлению снизился на 13,3% в годовом выражении и на 16,6% в месячном, до 1,3 миллиарда кубометров. "Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Речь идет о Сербии, Румынии, Греции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Венгрии.

турция

черное море

сербия

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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газ, россия, турция, черное море, сербия, газопровод "турецкий поток"