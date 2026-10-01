https://1prime.ru/20261001/rossija-873853849.html
Россия готова предлагать готовые самолеты и технологии, заявил Алиханов
Россия готова предлагать готовые самолеты и технологии, заявил Алиханов - 01.10.2026, ПРАЙМ
Россия готова предлагать готовые самолеты и технологии, заявил Алиханов
Россия готова предлагать партнерам не только готовые самолеты, но и отдельные авиационные системы и технологии, рассказал журналистам глава Минпромторга России... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T14:17+0300
2026-10-01T14:17+0300
2026-10-01T14:22+0300
россия
антон алиханов
минпромторг
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МИНСК, 1 окт – ПРАЙМ. Россия готова предлагать партнерам не только готовые самолеты, но и отдельные авиационные системы и технологии, рассказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах выставки "Иннопром. Беларусь". "Россия готова предлагать партнерам не только готовые воздушные суда, но и отдельные авиационные системы и технологии, а также участвовать в совместных проектах. С белорусскими коллегами, например, ведется работа по созданию ЛМС-192 "Освей", - сказал министр. Он подчеркнул, что Россия уже обладает успешный опыт технологического партнерства с другими зарубежными странами. Кроме того, российская сторона заинтересована и в дальнейшем развитии промкооперации и готова обсуждать новые направления взаимодействия.
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россия, антон алиханов, минпромторг
РОССИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг
Россия готова предлагать готовые самолеты и технологии, заявил Алиханов
Алиханов: Россия готова предлагать не только готовые самолеты, но и отдельные технологии
МИНСК, 1 окт – ПРАЙМ. Россия готова предлагать партнерам не только готовые самолеты, но и отдельные авиационные системы и технологии, рассказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах выставки "Иннопром. Беларусь".
"Россия готова предлагать партнерам не только готовые воздушные суда, но и отдельные авиационные системы и технологии, а также участвовать в совместных проектах. С белорусскими коллегами, например, ведется работа по созданию ЛМС-192 "Освей", - сказал министр.
Он подчеркнул, что Россия уже обладает успешный опыт технологического партнерства с другими зарубежными странами. Кроме того, российская сторона заинтересована и в дальнейшем развитии промкооперации и готова обсуждать новые направления взаимодействия.