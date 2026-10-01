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Сборку фюзеляжа и кессона самолета "Освей" планируют реализовать в России

Сборку фюзеляжа и кессона самолета "Освей" планируют реализовать в России - 01.10.2026, ПРАЙМ

Сборку фюзеляжа и кессона самолета "Освей" планируют реализовать в России

Сборку фюзеляжа и кессона крыла российско-белорусского самолета "Освей" планируется реализовать на одной из производственных площадок России, рассказал... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T14:17+0300

2026-10-01T14:17+0300

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МИНСК, 1 окт – ПРАЙМ. Сборку фюзеляжа и кессона крыла российско-белорусского самолета "Освей" планируется реализовать на одной из производственных площадок России, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах выставки "Иннопром. Беларусь". "Проект "Освей" предусматривает широкую производственную кооперацию между Россией и Республикой Беларусь. Российская сторона отвечает за разработку рабочей конструкторской документации и самолета в целом, а белорусские коллеги участвуют в разработке и изготовлении отдельных элементов, узлов, агрегатов и других компонентов", - сказал министр. В Белоруссии производственная площадка по изготовлению отдельных узлов и агрегатов определена. С российской стороны рассматривается ряд площадок по сборке фюзеляжа и кессона крыла, добавил Алиханов. Он отметил, что речь идет не просто о выборе площадки, а о формировании полноценной производственной кооперации между российскими и белорусскими предприятиями. Соответствующая работа уже ведется, при этом создавать новые производственные мощности под проект в России не планируется. ЛМС-192 "Освей" - легкий многоцелевой самолет для местных и региональных линий. Облик самолета был впервые представлен в сентябре 2025 года в рамках выставки "Иннопром.Беларусь". "Освей" сможет перевозить до 19 пассажиров или до 1,8 тонны груза. Глава Минпромторга России Антон Алиханов в августе сообщал журналистам, что производство планируется организовать на авиационном заводе "Сокол" в Нижнем Новгороде, а стоимость проекта станет понятна после завершения рабочей конструкторской документации.

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россия, бизнес, финансы, белоруссия, нижний новгород, антон алиханов, минпромторг