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Россия с начала года поставила в Белоруссию более 7,6 тысячи автомобилей
Россия с начала года поставила в Белоруссию более 7,6 тысячи автомобилей - 01.10.2026, ПРАЙМ
Россия с начала года поставила в Белоруссию более 7,6 тысячи автомобилей
Россия с начала 2026 года поставила в Белоруссию более 7,6 тысячи единиц легковых, коммерческих и грузовых автомобилей, а также общественного транспорта,... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T14:17+0300
2026-10-01T14:17+0300
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МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Россия с начала 2026 года поставила в Белоруссию более 7,6 тысячи единиц легковых, коммерческих и грузовых автомобилей, а также общественного транспорта, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Продукция наших высоколокализованных автопроизводителей действительно пользуется спросом в Республике Беларусь. За прошедший период 2026 года в союзное государство поставили свыше 7,6 тысячи единиц автотехники всех сегментов – легкового, легкого коммерческого, грузового, общественного транспорта", - сказал он в кулуарах выставки "Иннопром. Беларусь".
Министр отметил, что основными поставщиками автомобилей в Белоруссию являются "АвтоВАЗ", предприятия группы ГАЗ, УАЗа и "Камаза".
"Важно, что наши автозаводы обеспечивают не только поставки конечной продукции, но и запасных частей. В ряде случаев у российских автобрендов "на местах" есть и собственные сервисные сети", - добавил Алиханов.
Если суммировать поставки запчастей и автомобилей, то объем экспорта в Белоруссию в стоимостном выражении в январе-августе текущего года превысил 9,7 миллиарда рублей.
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бизнес, россия, белоруссия, антон алиханов, минпромторг, автоваз, уаз
Бизнес, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг, АвтоВАЗ, УАЗ
Россия с начала года поставила в Белоруссию более 7,6 тысячи автомобилей
Минпромторг: Россия с начала года поставила в Белоруссию более 7,6 тысячи автомобилей
МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Россия с начала 2026 года поставила в Белоруссию более 7,6 тысячи единиц легковых, коммерческих и грузовых автомобилей, а также общественного транспорта, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Продукция наших высоколокализованных автопроизводителей действительно пользуется спросом в Республике Беларусь. За прошедший период 2026 года в союзное государство поставили свыше 7,6 тысячи единиц автотехники всех сегментов – легкового, легкого коммерческого, грузового, общественного транспорта", - сказал он в кулуарах выставки "Иннопром. Беларусь".
Министр отметил, что основными поставщиками автомобилей в Белоруссию являются "АвтоВАЗ", предприятия группы ГАЗ, УАЗа и "Камаза".
"Важно, что наши автозаводы обеспечивают не только поставки конечной продукции, но и запасных частей. В ряде случаев у российских автобрендов "на местах" есть и собственные сервисные сети", - добавил Алиханов.
Если суммировать поставки запчастей и автомобилей, то объем экспорта в Белоруссию в стоимостном выражении в январе-августе текущего года превысил 9,7 миллиарда рублей.