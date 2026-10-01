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Россия и Белоруссия прорабатывают проекты по поставке вагонов
Россия и Белоруссия прорабатывают проекты по поставке вагонов - 01.10.2026, ПРАЙМ
Россия и Белоруссия прорабатывают проекты по поставке вагонов
Россия совместно с белорусской стороной прорабатывает проекты по поставке вагонов метро, пассажирских вагонов и маневровых локомотивов, заявил глава... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T14:17+0300
2026-10-01T14:17+0300
2026-10-01T14:23+0300
бизнес
россия
белоруссия
антон алиханов
минпромторг
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МИНСК, 1 окт – ПРАЙМ. Россия совместно с белорусской стороной прорабатывает проекты по поставке вагонов метро, пассажирских вагонов и маневровых локомотивов, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах выставки "Иннопром. Беларусь". "Однозначно спрос есть. Отечественные предприятия железнодорожного машиностроения активно сотрудничают по широкому спектру вопросов. Сейчас прорабатываются совместные проекты по поставке вагонов метро, пассажирских вагонов и маневровых локомотивов", - отметил министр, отвечая на вопрос о спросе Белоруссии на российскую железнодорожную технику. Алиханов добавил, что между странами также ведется кооперация по поставке вагонного литья, запчастей и комплектующих. Начиная с 2019 года российские предприятия поставили только комплектующих и сырья на сумму около 21 миллиарда рублей. "То есть и российские, и белорусские промышленники готовы к продолжению активного сотрудничества в рамках Союзного государства в части поставки и производства железнодорожной техники", - подчеркнул министр.
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бизнес, россия, белоруссия, антон алиханов, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг
Россия и Белоруссия прорабатывают проекты по поставке вагонов
Алиханов: Россия и Белоруссия прорабатывают проекты по поставке железнодорожной техники
МИНСК, 1 окт – ПРАЙМ. Россия совместно с белорусской стороной прорабатывает проекты по поставке вагонов метро, пассажирских вагонов и маневровых локомотивов, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах выставки "Иннопром. Беларусь".
"Однозначно спрос есть. Отечественные предприятия железнодорожного машиностроения активно сотрудничают по широкому спектру вопросов. Сейчас прорабатываются совместные проекты по поставке вагонов метро, пассажирских вагонов и маневровых локомотивов", - отметил министр, отвечая на вопрос о спросе Белоруссии на российскую железнодорожную технику.
Алиханов добавил, что между странами также ведется кооперация по поставке вагонного литья, запчастей и комплектующих. Начиная с 2019 года российские предприятия поставили только комплектующих и сырья на сумму около 21 миллиарда рублей.
"То есть и российские, и белорусские промышленники готовы к продолжению активного сотрудничества в рамках Союзного государства в части поставки и производства железнодорожной техники", - подчеркнул министр.