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Алиханов: Россия не ведет переговоров с Белоруссией о поставках самолетов

Алиханов: Россия не ведет переговоров с Белоруссией о поставках самолетов - 01.10.2026, ПРАЙМ

Алиханов: Россия не ведет переговоров с Белоруссией о поставках самолетов

Россия не ведет переговоров с Белоруссией о поставке своих новейших гражданских самолетов Ил-114-300, SJ-100 и МС-21, но российская сторона готова к... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T14:18+0300

2026-10-01T14:18+0300

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МИНСК, 1 окт – ПРАЙМ. Россия не ведет переговоров с Белоруссией о поставке своих новейших гражданских самолетов Ил-114-300, SJ-100 и МС-21, но российская сторона готова к сотрудничеству с зарубежными партнерами, рассказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах выставки "Иннопром. Беларусь". "На текущий момент переговоры по поставкам Ил-114-300, SJ-100 и МС-21 не ведутся. При этом мы открыты к сотрудничеству с зарубежными партнерами и готовы рассматривать различные форматы технологического взаимодействия", - отметил Алиханов, отвечая на вопрос о том, ведутся ли с Белоруссией переговоры о поставке гражданских самолетов. В настоящее время отрасль авиастроения развивается в условиях серьезной трансформации глобальных цепочек поставок. Политизированные решения отдельных поставщиков создают ограничения не только для российских производителей, но и для других стран, которые развивают собственные компетенции в авиастроении, отметил министр. "В этих условиях особенно востребована модель сотрудничества, основанная на диверсификации поставок, технологическом партнерстве и совместном развитии производственных компетенций", - добавил Алиханов.

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россия, бизнес, белоруссия, антон алиханов, минпромторг