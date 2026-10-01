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Алиханов: Россия не ведет переговоров с Белоруссией о поставках самолетов - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Алиханов: Россия не ведет переговоров с Белоруссией о поставках самолетов
Алиханов: Россия не ведет переговоров с Белоруссией о поставках самолетов - 01.10.2026, ПРАЙМ
Алиханов: Россия не ведет переговоров с Белоруссией о поставках самолетов
Россия не ведет переговоров с Белоруссией о поставке своих новейших гражданских самолетов Ил-114-300, SJ-100 и МС-21, но российская сторона готова к... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T14:18+0300
2026-10-01T14:29+0300
россия
бизнес
белоруссия
антон алиханов
минпромторг
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МИНСК, 1 окт – ПРАЙМ. Россия не ведет переговоров с Белоруссией о поставке своих новейших гражданских самолетов Ил-114-300, SJ-100 и МС-21, но российская сторона готова к сотрудничеству с зарубежными партнерами, рассказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах выставки "Иннопром. Беларусь". "На текущий момент переговоры по поставкам Ил-114-300, SJ-100 и МС-21 не ведутся. При этом мы открыты к сотрудничеству с зарубежными партнерами и готовы рассматривать различные форматы технологического взаимодействия", - отметил Алиханов, отвечая на вопрос о том, ведутся ли с Белоруссией переговоры о поставке гражданских самолетов. В настоящее время отрасль авиастроения развивается в условиях серьезной трансформации глобальных цепочек поставок. Политизированные решения отдельных поставщиков создают ограничения не только для российских производителей, но и для других стран, которые развивают собственные компетенции в авиастроении, отметил министр. "В этих условиях особенно востребована модель сотрудничества, основанная на диверсификации поставок, технологическом партнерстве и совместном развитии производственных компетенций", - добавил Алиханов.
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россия, бизнес, белоруссия, антон алиханов, минпромторг
РОССИЯ, Бизнес, БЕЛОРУССИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг
14:18 01.10.2026 (обновлено: 14:29 01.10.2026)
 
Алиханов: Россия не ведет переговоров с Белоруссией о поставках самолетов

Алиханов: Россия и Белоруссия не ведут переговоров о поставке Ил-114-300, SJ-100 и МС-21

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МИНСК, 1 окт – ПРАЙМ. Россия не ведет переговоров с Белоруссией о поставке своих новейших гражданских самолетов Ил-114-300, SJ-100 и МС-21, но российская сторона готова к сотрудничеству с зарубежными партнерами, рассказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах выставки "Иннопром. Беларусь".
"На текущий момент переговоры по поставкам Ил-114-300, SJ-100 и МС-21 не ведутся. При этом мы открыты к сотрудничеству с зарубежными партнерами и готовы рассматривать различные форматы технологического взаимодействия", - отметил Алиханов, отвечая на вопрос о том, ведутся ли с Белоруссией переговоры о поставке гражданских самолетов.
В настоящее время отрасль авиастроения развивается в условиях серьезной трансформации глобальных цепочек поставок. Политизированные решения отдельных поставщиков создают ограничения не только для российских производителей, но и для других стран, которые развивают собственные компетенции в авиастроении, отметил министр.
"В этих условиях особенно востребована модель сотрудничества, основанная на диверсификации поставок, технологическом партнерстве и совместном развитии производственных компетенций", - добавил Алиханов.
 
РОССИЯБизнесБЕЛОРУССИЯАнтон АлихановМинпромторг
 
 
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