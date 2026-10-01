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Около 400 миллиарда рублей направят на развитие электроники в России

Около 400 миллиарда рублей направят на развитие электроники в России - 01.10.2026, ПРАЙМ

Около 400 миллиарда рублей направят на развитие электроники в России

Объем бюджетного финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности в России на ближайшие три года, как ожидается, составит 399,4 миллиарда... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T14:58+0300

2026-10-01T14:58+0300

2026-10-01T15:04+0300

технологии

финансы

госдума

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МОСКВА, 1 окт – ПРАЙМ. Объем бюджетного финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности в России на ближайшие три года, как ожидается, составит 399,4 миллиарда рублей, следует из паспорта соответствующей государственной программы. Паспорт госпрограммы "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности" опубликован в числе документов, внесенных правительством в Госдуму в ходе бюджетного процесса. Так, на 2027 год для развития отрасли планируется направить 140,414 миллиарда рублей, в 2028 году – 132,121 миллиарда рублей, а в 2029 году – 126,83 миллиарда рублей. Правительство России в среду внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Ключевыми приоритетами являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам специальной военной операции и их близким, достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, финансы, госдума