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Около 400 миллиарда рублей направят на развитие электроники в России
Около 400 миллиарда рублей направят на развитие электроники в России - 01.10.2026, ПРАЙМ
Около 400 миллиарда рублей направят на развитие электроники в России
Объем бюджетного финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности в России на ближайшие три года, как ожидается, составит 399,4 миллиарда... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T14:58+0300
2026-10-01T14:58+0300
2026-10-01T15:04+0300
технологии
финансы
госдума
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МОСКВА, 1 окт – ПРАЙМ. Объем бюджетного финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности в России на ближайшие три года, как ожидается, составит 399,4 миллиарда рублей, следует из паспорта соответствующей государственной программы. Паспорт госпрограммы "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности" опубликован в числе документов, внесенных правительством в Госдуму в ходе бюджетного процесса. Так, на 2027 год для развития отрасли планируется направить 140,414 миллиарда рублей, в 2028 году – 132,121 миллиарда рублей, а в 2029 году – 126,83 миллиарда рублей. Правительство России в среду внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Ключевыми приоритетами являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам специальной военной операции и их близким, достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства.
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технологии, финансы, госдума
Технологии, Финансы, Госдума
Около 400 миллиарда рублей направят на развитие электроники в России
На развитие электронной и радиоэлектронной промышленности направят 399,4 миллиарда рублей
МОСКВА, 1 окт – ПРАЙМ. Объем бюджетного финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности в России на ближайшие три года, как ожидается, составит 399,4 миллиарда рублей, следует из паспорта соответствующей государственной программы.
Паспорт госпрограммы "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности" опубликован в числе документов, внесенных правительством в Госдуму в ходе бюджетного процесса.
Так, на 2027 год для развития отрасли планируется направить 140,414 миллиарда рублей, в 2028 году – 132,121 миллиарда рублей, а в 2029 году – 126,83 миллиарда рублей.
Правительство России в среду внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Ключевыми приоритетами являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам специальной военной операции и их близким, достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства.