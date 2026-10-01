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Россия и Белоруссия планируют оцифровать грузоперевозки между странами - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Россия и Белоруссия планируют оцифровать грузоперевозки между странами
Россия и Белоруссия планируют оцифровать грузоперевозки между странами - 01.10.2026, ПРАЙМ
Россия и Белоруссия планируют оцифровать грузоперевозки между странами
Министерства транспорта России и Белоруссии проводят работу по взаимодействию цифровых платформ и электронных программ для организации бесшовных грузоперевозок... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T15:17+0300
2026-10-01T15:19+0300
бизнес
россия
белоруссия
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МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Министерства транспорта России и Белоруссии проводят работу по взаимодействию цифровых платформ и электронных программ для организации бесшовных грузоперевозок между странами, сообщил глава российского Минтранса Андрей Никитин. "Огромная совместная работа. Мы сегодня с министром (министр транспорта Белоруссии - ред.) обсуждали это: взаимодействие наших цифровых платформ, электронных программ, инвесторов, грузоперевозчиков. Активно идет цифровизация в России и Беларуси", - ответил Никитин на вопрос журналистов о планах на период 2027-2029 годов между странами. По данным Минтранса, ключевым шагом в сотрудничестве станет переход на электронные товарно-транспортные накладные (e-CMR), которые упростят документооборот, сделают транспортный коридор бесшовным и ускорят грузоперевозки. "Нам очень важно, чтобы для граждан союзных государств эти процессы были максимально бесшовными", - добавил министр. Транспортная накладная e-CMR является электронным аналогом бумажной версии накладкой для международных автомобильных перевозок. Документ подтверждает заключение трехстороннего договора между участниками перевозки, фиксирует всю информацию о них, составе груза, а также маршруте перевозки. Такая накладная также информирует местные госорганы обо всех действиях с грузом в процессе доставки. Первый эксперимент с e‑CMR между Россией и Белоруссией прошел в 2023 году.
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бизнес, россия, белоруссия
Бизнес, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ
15:17 01.10.2026 (обновлено: 15:19 01.10.2026)
 
Россия и Белоруссия планируют оцифровать грузоперевозки между странами

Никитин: Россия и Белоруссия планируют оцифровать грузоперевозки между странами

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МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Министерства транспорта России и Белоруссии проводят работу по взаимодействию цифровых платформ и электронных программ для организации бесшовных грузоперевозок между странами, сообщил глава российского Минтранса Андрей Никитин.
"Огромная совместная работа. Мы сегодня с министром (министр транспорта Белоруссии - ред.) обсуждали это: взаимодействие наших цифровых платформ, электронных программ, инвесторов, грузоперевозчиков. Активно идет цифровизация в России и Беларуси", - ответил Никитин на вопрос журналистов о планах на период 2027-2029 годов между странами.
По данным Минтранса, ключевым шагом в сотрудничестве станет переход на электронные товарно-транспортные накладные (e-CMR), которые упростят документооборот, сделают транспортный коридор бесшовным и ускорят грузоперевозки.
"Нам очень важно, чтобы для граждан союзных государств эти процессы были максимально бесшовными", - добавил министр.
Транспортная накладная e-CMR является электронным аналогом бумажной версии накладкой для международных автомобильных перевозок. Документ подтверждает заключение трехстороннего договора между участниками перевозки, фиксирует всю информацию о них, составе груза, а также маршруте перевозки. Такая накладная также информирует местные госорганы обо всех действиях с грузом в процессе доставки.
Первый эксперимент с e‑CMR между Россией и Белоруссией прошел в 2023 году.
 
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