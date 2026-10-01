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Россия и Белоруссия расширят кооперацию по высокотехнологичным направлениям - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Россия и Белоруссия расширят кооперацию по высокотехнологичным направлениям
Россия и Белоруссия расширят кооперацию по высокотехнологичным направлениям - 01.10.2026, ПРАЙМ
Россия и Белоруссия расширят кооперацию по высокотехнологичным направлениям
Россия и Белоруссия расширят кооперацию по высокотехнологичным направлениям, включая мирный атом, исследование космоса, авиа- и судостроение, сообщил... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T15:26+0300
2026-10-01T15:26+0300
россия
белоруссия
минск
михаил мишустин
совет министров
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МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Россия и Белоруссия расширят кооперацию по высокотехнологичным направлениям, включая мирный атом, исследование космоса, авиа- и судостроение, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета министров Союзного государства. Председатель правительства РФ находится в Минске с рабочим визитом. "Укрепляются кооперационные связи для развития высокотехнологичных производств. Наши предприятия расширят кооперацию на перспективных направлениях, включая такие высокотехнологичные, наукоемкие отрасли, как авиа- и судостроение, исследования космоса, использование мирного атома и микроэлектронику", - сообщил Мишустин.
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россия, белоруссия, минск, михаил мишустин, совет министров
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, Михаил Мишустин, совет министров
15:26 01.10.2026
 
Россия и Белоруссия расширят кооперацию по высокотехнологичным направлениям

Мишустин: Россия и Белоруссия расширят кооперацию по высокотехнологичным направлениям

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МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Россия и Белоруссия расширят кооперацию по высокотехнологичным направлениям, включая мирный атом, исследование космоса, авиа- и судостроение, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета министров Союзного государства.
Председатель правительства РФ находится в Минске с рабочим визитом.
"Укрепляются кооперационные связи для развития высокотехнологичных производств. Наши предприятия расширят кооперацию на перспективных направлениях, включая такие высокотехнологичные, наукоемкие отрасли, как авиа- и судостроение, исследования космоса, использование мирного атома и микроэлектронику", - сообщил Мишустин.
 
РОССИЯБЕЛОРУССИЯМИНСКМихаил Мишустинсовет министров
 
 
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