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Россия и Белоруссия расширят кооперацию по высокотехнологичным направлениям

Россия и Белоруссия расширят кооперацию по высокотехнологичным направлениям - 01.10.2026, ПРАЙМ

Россия и Белоруссия расширят кооперацию по высокотехнологичным направлениям

Россия и Белоруссия расширят кооперацию по высокотехнологичным направлениям, включая мирный атом, исследование космоса, авиа- и судостроение, сообщил... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T15:26+0300

2026-10-01T15:26+0300

2026-10-01T15:26+0300

россия

белоруссия

минск

михаил мишустин

совет министров

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МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Россия и Белоруссия расширят кооперацию по высокотехнологичным направлениям, включая мирный атом, исследование космоса, авиа- и судостроение, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета министров Союзного государства. Председатель правительства РФ находится в Минске с рабочим визитом. "Укрепляются кооперационные связи для развития высокотехнологичных производств. Наши предприятия расширят кооперацию на перспективных направлениях, включая такие высокотехнологичные, наукоемкие отрасли, как авиа- и судостроение, исследования космоса, использование мирного атома и микроэлектронику", - сообщил Мишустин.

белоруссия

минск

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, белоруссия, минск, михаил мишустин, совет министров