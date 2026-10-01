https://1prime.ru/20261001/rossija-873861343.html
Россия и Белоруссия продолжат проработку запуска пригородных поездов
Россия и Белоруссия продолжат проработку запуска пригородных поездов - 01.10.2026, ПРАЙМ
Россия и Белоруссия продолжат проработку запуска пригородных поездов
Россия и Белоруссия продолжат проработку запуска пригородных поездов из города Великие Луки Псковской области в Витебск и Полоцк, крупнейшие города сопредельной | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T15:41+0300
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МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Россия и Белоруссия продолжат проработку запуска пригородных поездов из города Великие Луки Псковской области в Витебск и Полоцк, крупнейшие города сопредельной Витебской области Белоруссии, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Пора переходить к следующему этапу. Мы рассматриваем... такие востребованные направления (пригородных поездов - ред.), как Великие Луки – Витебск и Великие Луки – Полоцк. Эти проекты нужны для социально-экономического развития соседних регионов (двух стран - ред.), укрепления деловых связей и прямых контактов между гражданами Союзного государства", - сказал Мишустин в Минске на заседании Совета министров Союзного государства, комментируя запуск новых направлений трансграничного сообщения по железной дороге. Второго апреля, впервые после 2013 года, было запущено движение трансграничных пригородных поездов Смоленск - Орша и Смоленск - Витебск. Этими поездами по состоянию на 23 сентября воспользовались свыше 60 тысяч пассажиров, что более чем вдвое превышает планируемый объем перевозок на весь 2026 год. В конце июля глава Росжелдора Александр Сахаров сообщил, что пригородные поезда на новых маршрутах между Россией и Белоруссией - из Великих Лук до Витебска, из Великих Лук до Полоцка и из Брянска до Гомеля – планируется запустить в 2027 году.
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Россия и Белоруссия продолжат проработку запуска пригородных поездов
Мишустин: Россия и Белоруссия продолжат проработку запуска пригородных поездов