https://1prime.ru/20261001/rossija-873861343.html

Россия и Белоруссия продолжат проработку запуска пригородных поездов

Россия и Белоруссия продолжат проработку запуска пригородных поездов - 01.10.2026, ПРАЙМ

Россия и Белоруссия продолжат проработку запуска пригородных поездов

Россия и Белоруссия продолжат проработку запуска пригородных поездов из города Великие Луки Псковской области в Витебск и Полоцк, крупнейшие города сопредельной | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T15:41+0300

2026-10-01T15:41+0300

2026-10-01T15:42+0300

бизнес

россия

белоруссия

смоленск

псковская область

михаил мишустин

совет министров

росжелдор

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873861343.jpg?1790858575

МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Россия и Белоруссия продолжат проработку запуска пригородных поездов из города Великие Луки Псковской области в Витебск и Полоцк, крупнейшие города сопредельной Витебской области Белоруссии, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Пора переходить к следующему этапу. Мы рассматриваем... такие востребованные направления (пригородных поездов - ред.), как Великие Луки – Витебск и Великие Луки – Полоцк. Эти проекты нужны для социально-экономического развития соседних регионов (двух стран - ред.), укрепления деловых связей и прямых контактов между гражданами Союзного государства", - сказал Мишустин в Минске на заседании Совета министров Союзного государства, комментируя запуск новых направлений трансграничного сообщения по железной дороге. Второго апреля, впервые после 2013 года, было запущено движение трансграничных пригородных поездов Смоленск - Орша и Смоленск - Витебск. Этими поездами по состоянию на 23 сентября воспользовались свыше 60 тысяч пассажиров, что более чем вдвое превышает планируемый объем перевозок на весь 2026 год. В конце июля глава Росжелдора Александр Сахаров сообщил, что пригородные поезда на новых маршрутах между Россией и Белоруссией - из Великих Лук до Витебска, из Великих Лук до Полоцка и из Брянска до Гомеля – планируется запустить в 2027 году.

https://1prime.ru/20261001/belorussiya-873858090.html

белоруссия

смоленск

псковская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, белоруссия, смоленск, псковская область, михаил мишустин, совет министров, росжелдор