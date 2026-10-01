https://1prime.ru/20261001/rossija-873866369.html

Подкомиссия обсудила обеспечение бесперебойной работы предприятий

Подкомиссия обсудила обеспечение бесперебойной работы предприятий - 01.10.2026, ПРАЙМ

Подкомиссия обсудила обеспечение бесперебойной работы предприятий

Подкомиссия по по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики обсудила вопросы обеспечения бесперебойного функционирования... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T17:34+0300

2026-10-01T17:34+0300

2026-10-01T17:39+0300

россия

денис мантуров

дмитрий патрушев

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873866369.jpg?1790865561

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Подкомиссия по по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики обсудила вопросы обеспечения бесперебойного функционирования химических и нефтехимических предприятий в России, говорится в сообщении секретариата первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова. "Под руководством первого заместителя председателя правительства Дениса Мантурова и заместителя председателя правительства Дмитрия Патрушева состоялось очередное заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики", - говорится в сообщении. "На заседании обсуждались вопросы обеспечения бесперебойного функционирования химических, нефтехимических предприятий, а также предприятий по выпуску минеральных удобрений", - добавляется там. В секретариате отметили, что в заседании приняли участие руководители федеральных и региональных органов власти, а также руководство крупнейших отраслевых компаний. Федеральными органами исполнительной власти до руководства отраслевых компаний были доведены требования по обеспечению безопасности функционирования предприятий. В свою очередь руководители компаний доложили о проведенной работе по обеспечению безопасности в рамках установленных требований.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, денис мантуров, дмитрий патрушев