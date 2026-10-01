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Подкомиссия обсудила обеспечение бесперебойной работы предприятий - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Подкомиссия обсудила обеспечение бесперебойной работы предприятий
Подкомиссия обсудила обеспечение бесперебойной работы предприятий - 01.10.2026, ПРАЙМ
Подкомиссия обсудила обеспечение бесперебойной работы предприятий
Подкомиссия по по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики обсудила вопросы обеспечения бесперебойного функционирования... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T17:34+0300
2026-10-01T17:39+0300
россия
денис мантуров
дмитрий патрушев
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Подкомиссия по по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики обсудила вопросы обеспечения бесперебойного функционирования химических и нефтехимических предприятий в России, говорится в сообщении секретариата первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова. "Под руководством первого заместителя председателя правительства Дениса Мантурова и заместителя председателя правительства Дмитрия Патрушева состоялось очередное заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики", - говорится в сообщении. "На заседании обсуждались вопросы обеспечения бесперебойного функционирования химических, нефтехимических предприятий, а также предприятий по выпуску минеральных удобрений", - добавляется там. В секретариате отметили, что в заседании приняли участие руководители федеральных и региональных органов власти, а также руководство крупнейших отраслевых компаний. Федеральными органами исполнительной власти до руководства отраслевых компаний были доведены требования по обеспечению безопасности функционирования предприятий. В свою очередь руководители компаний доложили о проведенной работе по обеспечению безопасности в рамках установленных требований.
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россия, денис мантуров, дмитрий патрушев
РОССИЯ, Денис Мантуров, Дмитрий Патрушев
17:34 01.10.2026 (обновлено: 17:39 01.10.2026)
 
Подкомиссия обсудила обеспечение бесперебойной работы предприятий

Подкомиссия обсудила обеспечение бесперебойного функционирования химических предприятий

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Подкомиссия по по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики обсудила вопросы обеспечения бесперебойного функционирования химических и нефтехимических предприятий в России, говорится в сообщении секретариата первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова.
"Под руководством первого заместителя председателя правительства Дениса Мантурова и заместителя председателя правительства Дмитрия Патрушева состоялось очередное заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики", - говорится в сообщении.
"На заседании обсуждались вопросы обеспечения бесперебойного функционирования химических, нефтехимических предприятий, а также предприятий по выпуску минеральных удобрений", - добавляется там.
В секретариате отметили, что в заседании приняли участие руководители федеральных и региональных органов власти, а также руководство крупнейших отраслевых компаний.
Федеральными органами исполнительной власти до руководства отраслевых компаний были доведены требования по обеспечению безопасности функционирования предприятий. В свою очередь руководители компаний доложили о проведенной работе по обеспечению безопасности в рамках установленных требований.
 
РОССИЯДенис МантуровДмитрий Патрушев
 
 
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