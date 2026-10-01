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В России вырос объем просроченной ипотеки на новостройки

В России вырос объем просроченной ипотеки на новостройки - 01.10.2026, ПРАЙМ

В России вырос объем просроченной ипотеки на новостройки

Объем просроченной задолженности по ипотеке на новостройки вырос в России за январь-август 2026 года на 21% - до более чем 22,5 миллиарда рублей на фоне падения | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T17:52+0300

2026-10-01T17:52+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Объем просроченной задолженности по ипотеке на новостройки вырос в России за январь-август 2026 года на 21% - до более чем 22,5 миллиарда рублей на фоне падения портфеля на 10%, сообщила пресс-служба коллекторского агентства "Долговой консультант". "Накопленный объем неплатежей по ипотеке под залог договоров долевого участия (ДДУ) в целом по России превысил 22,5 миллиарда рублей, увеличившись с начала года на 3,85 миллиарда (+21%). Доля неплатежей в общей задолженности по ипотеке под залог ДДУ с начала 2026 года выросла более чем на треть (35%) - с 0,4 до 0,54%", - говорится в сообщении. Как указывается в нем, совокупный ипотечный портфель в сегменте первичного жилья за восемь месяцев сократился на 10% - до 4,19 триллиона рублей. "Ситуация не критична, пока доля просроченной задолженности держится на уровне менее 1%. Однако после ужесточения правил семейной ипотеки с 1 октября 2026 года показатель доли просроченной ипотечной задолженности в портфеле может в первое время резко возрасти", – приводит пресс-служба слова гендиректора "Долгового консультанта" Дениса Аксенова. По данным агентства, среди регионов по приросту неплатежей по ипотеке на покупку строящегося жилья в абсолютном выражении лидируют Краснодарский край (+957 миллионов рублей), Ростовская область (+231 миллион рублей) и Московская область (+280 миллионов рублей). Наибольший объем неплатежей сохраняется в регионах с большим объемом строящегося жилья: Краснодарский край (4,5 миллиарда рублей), Москва (2,4 миллиарда рублей) и Московская область (1,6 миллиарда рублей). "Среди неплательщиков ипотеки на покупку строящегося жилья существенно возросла доля тех, кто оформлял ее по рыночным ставкам: в 2023-2024 годах активно выдавалась траншевая ипотека, предлагалась рассрочка от застройщика и программы с нулевым первоначальным взносом. Некоторым заемщикам из этой категории стало трудно обслуживать ипотеку", - отмечается в сообщении.

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недвижимость, бизнес, финансы, краснодарский край, московская область, ростовская область