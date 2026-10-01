https://1prime.ru/20261001/rossija-873870157.html

Минтранс анонсировал запуск электричек на новых маршрутах с Белоруссией

Минтранс анонсировал запуск электричек на новых маршрутах с Белоруссией - 01.10.2026, ПРАЙМ

Минтранс анонсировал запуск электричек на новых маршрутах с Белоруссией

Электрички на новых маршрутах между Россией и Белоруссией - Великие Луки-Витебск и Великие Луки-Полоцк - планируется запустить в 2027-2029 годах, сообщил... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T18:23+0300

2026-10-01T18:23+0300

2026-10-01T18:24+0300

бизнес

россия

белоруссия

смоленск

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873870157.jpg?1790868290

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Электрички на новых маршрутах между Россией и Белоруссией - Великие Луки-Витебск и Великие Луки-Полоцк - планируется запустить в 2027-2029 годах, сообщил Минтранс России. Первые электрички - из Смоленска в Оршу и Витебск – были запущены в апреле 2026 года. В Минтрансе сообщали РИА Новости, что планируется их запуск на маршрутах Великие Луки-Полоцк, Великие Луки-Витебск и Брянск-Гомель. Результаты запуска трансграничных электричек из Смоленска в Оршу и Витебск обсудили в числе других вопросов на заседании совета министров Союзного государства, прошедшего с участием главы Минтранса Андрея Никитина. "Глава Минтранса также проинформировал премьер-министров России и Беларуси Михаила Мишустина и Александра Турчина, что в 2027-2029 годах планируется запустить пригородные поезда по маршрутам Великие Луки-Витебск и Великие Луки-Полоцк. Соответствующий проект резолюции совета министров согласован с белорусской стороной", - говорится в сообщении Минтранса. Министерство отмечает, что благодаря новым маршрутам время в пути до Витебска сократилось почти в 2,5 раза, а синхронизация льгот и тарифов сделала поездки доступными в том числе для школьников и студентов. Спрос на перевозки значительно превысил первоначальные прогнозы: в направлении Орши – более чем в два раза, Витебска – более чем в пять раз. Пригородными поездами между Россией и Белоруссией перевезено более 60 тысяч человек, добавляет Минтранс.

белоруссия

смоленск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, белоруссия, смоленск, михаил мишустин