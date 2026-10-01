https://1prime.ru/20261001/rossija-873871118.html
Россия и Китай продолжат сотрудничество по сертификации авиатехники
Россия и Китай продолжат сотрудничество по сертификации авиатехники - 01.10.2026, ПРАЙМ
Россия и Китай продолжат сотрудничество по сертификации авиатехники
Российские и китайские авиавласти договорились продолжать сотрудничество для гармонизации процедур сертификации авиатехники, сообщила Росавиация по итогам... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T18:38+0300
2026-10-01T18:38+0300
2026-10-01T18:38+0300
бизнес
россия
китай
москва
росавиация
вертолеты россии
ростех
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873871118.jpg?1790869118
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Российские и китайские авиавласти договорились продолжать сотрудничество для гармонизации процедур сертификации авиатехники, сообщила Росавиация по итогам визита делегации авиавластей Китая в Москву.
"По итогам визита стороны договорились продолжить сотрудничество для дальнейшей гармонизации процедур сертификации авиатехники и совместного развития", - говорится в сообщении.
Отмечается, что китайская делегация провела двустороннюю встречу с представителями Росавиации и посетила центр вертолетостроения холдинга "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех".
В ходе визита стороны обсудили нововведения в нормативно-правовую базу в области сертификации и летной годности авиатехники, проекты по валидации российской авиатехники в Китае, а также цифровые системы сертификации авиатехники. В частности, китайским коллегам представили информационную систему "Авиасерт".
китай
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, китай, москва, росавиация, вертолеты россии, ростех
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, МОСКВА, Росавиация, Вертолеты России, Ростех
Россия и Китай продолжат сотрудничество по сертификации авиатехники
Росавиация: Россия и Китай продолжат сотрудничество по сертификации авиатехники
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Российские и китайские авиавласти договорились продолжать сотрудничество для гармонизации процедур сертификации авиатехники, сообщила Росавиация по итогам визита делегации авиавластей Китая в Москву.
"По итогам визита стороны договорились продолжить сотрудничество для дальнейшей гармонизации процедур сертификации авиатехники и совместного развития", - говорится в сообщении.
Отмечается, что китайская делегация провела двустороннюю встречу с представителями Росавиации и посетила центр вертолетостроения холдинга "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех".
В ходе визита стороны обсудили нововведения в нормативно-правовую базу в области сертификации и летной годности авиатехники, проекты по валидации российской авиатехники в Китае, а также цифровые системы сертификации авиатехники. В частности, китайским коллегам представили информационную систему "Авиасерт".