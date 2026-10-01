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Россия и Китай продолжат сотрудничество по сертификации авиатехники

Россия и Китай продолжат сотрудничество по сертификации авиатехники - 01.10.2026, ПРАЙМ

Россия и Китай продолжат сотрудничество по сертификации авиатехники

Российские и китайские авиавласти договорились продолжать сотрудничество для гармонизации процедур сертификации авиатехники, сообщила Росавиация по итогам... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T18:38+0300

2026-10-01T18:38+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Российские и китайские авиавласти договорились продолжать сотрудничество для гармонизации процедур сертификации авиатехники, сообщила Росавиация по итогам визита делегации авиавластей Китая в Москву. "По итогам визита стороны договорились продолжить сотрудничество для дальнейшей гармонизации процедур сертификации авиатехники и совместного развития", - говорится в сообщении. Отмечается, что китайская делегация провела двустороннюю встречу с представителями Росавиации и посетила центр вертолетостроения холдинга "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех". В ходе визита стороны обсудили нововведения в нормативно-правовую базу в области сертификации и летной годности авиатехники, проекты по валидации российской авиатехники в Китае, а также цифровые системы сертификации авиатехники. В частности, китайским коллегам представили информационную систему "Авиасерт".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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