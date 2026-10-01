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Россия и Китай продолжат сотрудничество по сертификации авиатехники - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Россия и Китай продолжат сотрудничество по сертификации авиатехники
Россия и Китай продолжат сотрудничество по сертификации авиатехники - 01.10.2026, ПРАЙМ
Россия и Китай продолжат сотрудничество по сертификации авиатехники
Российские и китайские авиавласти договорились продолжать сотрудничество для гармонизации процедур сертификации авиатехники, сообщила Росавиация по итогам... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T18:38+0300
2026-10-01T18:38+0300
бизнес
россия
китай
москва
росавиация
вертолеты россии
ростех
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Российские и китайские авиавласти договорились продолжать сотрудничество для гармонизации процедур сертификации авиатехники, сообщила Росавиация по итогам визита делегации авиавластей Китая в Москву. "По итогам визита стороны договорились продолжить сотрудничество для дальнейшей гармонизации процедур сертификации авиатехники и совместного развития", - говорится в сообщении. Отмечается, что китайская делегация провела двустороннюю встречу с представителями Росавиации и посетила центр вертолетостроения холдинга "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех". В ходе визита стороны обсудили нововведения в нормативно-правовую базу в области сертификации и летной годности авиатехники, проекты по валидации российской авиатехники в Китае, а также цифровые системы сертификации авиатехники. В частности, китайским коллегам представили информационную систему "Авиасерт".
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, МОСКВА, Росавиация, Вертолеты России, Ростех
18:38 01.10.2026
 
Россия и Китай продолжат сотрудничество по сертификации авиатехники

Росавиация: Россия и Китай продолжат сотрудничество по сертификации авиатехники

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Российские и китайские авиавласти договорились продолжать сотрудничество для гармонизации процедур сертификации авиатехники, сообщила Росавиация по итогам визита делегации авиавластей Китая в Москву.
"По итогам визита стороны договорились продолжить сотрудничество для дальнейшей гармонизации процедур сертификации авиатехники и совместного развития", - говорится в сообщении.
Отмечается, что китайская делегация провела двустороннюю встречу с представителями Росавиации и посетила центр вертолетостроения холдинга "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех".
В ходе визита стороны обсудили нововведения в нормативно-правовую базу в области сертификации и летной годности авиатехники, проекты по валидации российской авиатехники в Китае, а также цифровые системы сертификации авиатехники. В частности, китайским коллегам представили информационную систему "Авиасерт".
 
БизнесРОССИЯКИТАЙМОСКВАРосавиацияВертолеты РоссииРостех
 
 
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