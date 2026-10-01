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Россия и Того обсудили ключевые направления сотрудничества

Россия и Того обсудили ключевые направления сотрудничества - 01.10.2026, ПРАЙМ

Россия и Того обсудили ключевые направления сотрудничества

Россия и Того обсудили ключевые направления сотрудничества между странами, в том числе в сфере энергетики, сообщило Минэнерго РФ. | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T18:50+0300

2026-10-01T18:50+0300

2026-10-01T18:50+0300

россия

москва

сергей цивилев

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Россия и Того обсудили ключевые направления сотрудничества между странами, в том числе в сфере энергетики, сообщило Минэнерго РФ. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев в четверг прибыл с рабочим визитом в столицу Республики Того - город Ломе. Первым мероприятием программы стала встреча с министром экономики и стратегического анализа Того Баданамом Патоки. "В узком составе стороны обсудили ключевые направления взаимодействия и дальнейшие шаги по укреплению стратегического партнерства, в том числе в энергетической сфере", - говорится в сообщении. Также в ходе встречи стороны обсудили подготовку к проведению третьего саммита и Экономического и Гуманитарного форума Россия-Африка, который пройдет 28-29 октября в Москве. Помимо этого была отмечена успешная работа экспертных групп, предшествовавшая заседанию межправкомиссии и позволившая детально проработать конкретные шаги сотрудничества. "Обсуждение продолжится в расширенном составе в рамках первого пленарного заседания российско-тоголезской межправительственной комиссии. По итогам заседания МПК планируется подписание ряда документов", - добавляет российское министерство. Цивилев и Патоки являются сопредседателями российско-тоголезской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК), созданной в марте 2026 года. Российский министр прибыл в Того для участия в работе МПК, уточнили в Минэнерго РФ. Ранее в сентябре Минэнерго России сообщило, что Цивилев посетит ряд африканским стран с рабочим визитом. Накануне министр уже посетил Центральноафриканскую Республику (ЦАР) и поучаствовал в первом заседании российско-центральноафриканской МПК.

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