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Россия готова делиться опытом в сфере инноваций, заявил Мишустин

Россия готова делиться опытом в сфере инноваций, заявил Мишустин - 01.10.2026, ПРАЙМ

Россия готова делиться опытом в сфере инноваций, заявил Мишустин

Россия готова делиться компетенциями и опытом в сфере инноваций с дружественными странами и партнерами, страна открыта к такому диалогу, сообщил премьер-министр | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T18:57+0300

2026-10-01T18:57+0300

2026-10-01T19:03+0300

россия

минск

михаил мишустин

иннопром

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МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Россия готова делиться компетенциями и опытом в сфере инноваций с дружественными странами и партнерами, страна открыта к такому диалогу, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии "Иннопрома". Председатель правительства РФ находится в Минске с рабочим визитом. "Во всех этих отраслях – мы готовы делиться компетенциями и опытом с нашими ближайшими соседями и друзьями. Ведь больших успехов для укрепления промышленной базы можно добиться, развивая именно нашу межгосударственную промышленную кооперацию. Россия открыта к такому диалогу", - отметил Мишустин. Премьер-министр РФ подчеркнул, что благодаря стремлению России осваивать новые виды конкурентной инновационной продукции, созданы восемь центров промышленной робототехники и 11 – для инженерных разработок в сфере химии. Построен танкер-продуктовоз и 15 электросудов. Введены в эксплуатацию фабрика по выпуску литий-ионных батарей и первый в стране комплекс по производству компрессорных агрегатов сжиженного природного газа. Кроме того, появился и селекционный комбайн для прямой уборки зерновых. Мишустин отметил, что идет активная работа по всем стратегическим направлениям, которые охвачены национальными проектами. В их числе – станки и оборудование, материалы и химия, продовольствие, медицина, энергетика, транспортный комплекс, беспилотники, также космические технологии и биоэкономика. Международная выставка "Иннопром.Беларусь" проходит в Минске с 30 сентября по 2 октября.

минск

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россия, минск, михаил мишустин, иннопром