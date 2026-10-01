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В России зарегистрировали 6,7 миллиона предприятий МСП

В России зарегистрировали 6,7 миллиона предприятий МСП - 01.10.2026, ПРАЙМ

В России зарегистрировали 6,7 миллиона предприятий МСП

Правительство России продолжает работу по снижению барьеров и созданию условий для более эффективной работы малого и среднего бизнеса, в текущем году в стране... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T21:28+0300

2026-10-01T21:28+0300

2026-10-01T21:43+0300

бизнес

россия

александр новак

совет федерации

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госдума

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Правительство России продолжает работу по снижению барьеров и созданию условий для более эффективной работы малого и среднего бизнеса, в текущем году в стране зарегистрировано 6,7 миллиона таких предприятий, сообщила в четверг пресс-служба кабмина. Как отмечается в сообщении, вице-премьер России Александр Новак принял участие в заседании комитета Совета Федерации по экономической политике. "Продолжается работа по снижению барьеров и созданию условий для более эффективной работы субъектов малого и среднего бизнеса. В 2026 году зарегистрировано 6,7 миллиона предприятий МСП, что на 200 тысяч больше, чем в прошлом году", - указано в сообщении по итогам прошедшей встречи. Как пишет пресс-служба правительства, Новак в ходе своего выступления рассказал, что за 7 месяцев 2026 года рост ВВП составил 0,6% к соответствующему периоду прошлого года, в августе - 0,8%. "Отмечается положительная динамика в промышленности, прежде всего в обрабатывающем секторе: машиностроительный комплекс с начала года вырос на 6%, транспортное машиностроение - на 18,6%, фармацевтика - на 11,5%. Одним из драйверов экономики остается также потребительский спрос - 4,5%", - добавили в правительстве. Новак также сообщил, что в рамках представленного в Госдуму бюджетного прогноза, разработанного Минэкономразвития и одобренного правительством, предполагается увеличение ВВП в 2027 году на 1,4% с постепенным выходом к 2029 году на 2,4%. "В соответствии с поручением президента России правительство занимается реализацией плана структурных изменений российской экономики. Поставлена задача - обеспечить адаптацию нашей страны к текущим условиям, к мировым и отечественным трендам. Основное направление плана - работа над ростом инвестиций и запуском нового инвестиционного цикла", - подчеркнул Новак, чьи слова приводятся в сообщении.

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бизнес, россия, александр новак, совет федерации, мсп, госдума