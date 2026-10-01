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Россия и Того обсудили транспортный коридор для доставки товаров в Африку - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Россия и Того обсудили транспортный коридор для доставки товаров в Африку
Россия и Того обсудили транспортный коридор для доставки товаров в Африку - 01.10.2026, ПРАЙМ
Россия и Того обсудили транспортный коридор для доставки товаров в Африку
Делегации России и Того в ходе первого заседания межправкомиссии обсудили создание транспортного коридора для доставки российских товаров в Западную Африку... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T23:38+0300
2026-10-01T23:38+0300
россия
бизнес
сергей цивилев
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Делегации России и Того в ходе первого заседания межправкомиссии обсудили создание транспортного коридора для доставки российских товаров в Западную Африку через территорию республики, сообщило Минэнерго РФ. В Того состоялось первое заседание Российско-тоголезской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству под сопредседательством министра энергетики РФ Сергея Цивилева. В состав российской делегации вошли представители федеральных ведомств и бизнеса. "В ходе заседания были детально рассмотрены вопросы двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, финансово-банковской, энергетической, сельскохозяйственной и транспортной сферах, в частности, создания транспортного коридора для доставки российских товаров через Того в Западную Африку", - говорится в сообщении министерства. Отмечается, что особое внимание было уделено взаимодействию в сфере ТЭК. В частности, речь шла о разработке комплексного мастер-плана водно-энергетических ресурсов Того. Этот документ позволит определить основных водопользователей, оценить водные балансы, в том числе в целях развития смежных отраслей экономики, сформировать детальный план мероприятий по строительству ГЭС, а также модернизации существующей инфраструктуры. Как ожидается, результаты работы по этому направлению станут основой национальной политики Того по эффективному и рациональному управлению водно-энергетическими ресурсами, добавляется в сообщении. Отдельно обсуждалась тема среднего и высшего образования, а также изучения русского языка в рамках проекта "Российский учитель за рубежом" и создания соответствующих образовательных центров. Было отмечено, что российская сторона готова поставить Того лучшие методики среднего профессионального образования и профессиональной ориентации детей. Также обсуждались перспективы партнерства в цифровой сфере на базе российских информационных технологий и сотрудничества в области средств массовой информации, говорится в сообщении Минэнерго РФ. "Россия подтверждает твердое намерение углубления российско-тоголезского разнопланового партнерства, нацеленность на практический результат и готовность прорабатывать предложения и инициативы экономоператоров наших стран", - отметил Цивилев, его слова приводятся в релизе.
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россия, бизнес, сергей цивилев
РОССИЯ, Бизнес, Сергей Цивилев
23:38 01.10.2026
 
Россия и Того обсудили транспортный коридор для доставки товаров в Африку

Делегации России и Того обсудили создание транспортного коридора для доставки товаров

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Делегации России и Того в ходе первого заседания межправкомиссии обсудили создание транспортного коридора для доставки российских товаров в Западную Африку через территорию республики, сообщило Минэнерго РФ.
В Того состоялось первое заседание Российско-тоголезской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству под сопредседательством министра энергетики РФ Сергея Цивилева. В состав российской делегации вошли представители федеральных ведомств и бизнеса.
"В ходе заседания были детально рассмотрены вопросы двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, финансово-банковской, энергетической, сельскохозяйственной и транспортной сферах, в частности, создания транспортного коридора для доставки российских товаров через Того в Западную Африку", - говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что особое внимание было уделено взаимодействию в сфере ТЭК. В частности, речь шла о разработке комплексного мастер-плана водно-энергетических ресурсов Того. Этот документ позволит определить основных водопользователей, оценить водные балансы, в том числе в целях развития смежных отраслей экономики, сформировать детальный план мероприятий по строительству ГЭС, а также модернизации существующей инфраструктуры.
Как ожидается, результаты работы по этому направлению станут основой национальной политики Того по эффективному и рациональному управлению водно-энергетическими ресурсами, добавляется в сообщении.
Отдельно обсуждалась тема среднего и высшего образования, а также изучения русского языка в рамках проекта "Российский учитель за рубежом" и создания соответствующих образовательных центров. Было отмечено, что российская сторона готова поставить Того лучшие методики среднего профессионального образования и профессиональной ориентации детей.
Также обсуждались перспективы партнерства в цифровой сфере на базе российских информационных технологий и сотрудничества в области средств массовой информации, говорится в сообщении Минэнерго РФ.
"Россия подтверждает твердое намерение углубления российско-тоголезского разнопланового партнерства, нацеленность на практический результат и готовность прорабатывать предложения и инициативы экономоператоров наших стран", - отметил Цивилев, его слова приводятся в релизе.
 
РОССИЯБизнесСергей Цивилев
 
 
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