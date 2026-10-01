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Опрос: россияне стали чаще оценивать отношения с начальством как дружеские

Опрос: россияне стали чаще оценивать отношения с начальством как дружеские - 01.10.2026, ПРАЙМ

Опрос: россияне стали чаще оценивать отношения с начальством как дружеские

Россияне стали чаще оценивать свои отношения с начальством как дружеские - такой точки зрения придерживаются 26% жителей страны против 19% несколькими годами... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T06:56+0300

2026-10-01T06:56+0300

2026-10-01T06:56+0300

россия

общество

superjob

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Россияне стали чаще оценивать свои отношения с начальством как дружеские - такой точки зрения придерживаются 26% жителей страны против 19% несколькими годами ранее, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob. "Россияне стали чаще характеризовать свои отношения с руководством как дружеские: если в 2022 году так говорили 19% респондентов, то сегодня - 26%. Впрочем, большинство по-прежнему называет свое общение с начальством сугубо деловым (62%)", - показало исследование на основе опроса 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны. Влияние дружбы на рабочий процесс россияне оценивают неоднозначно: 41% считают, что она скорее помогает, 36% - что скорее мешает, 23% затруднились ответить. Среди тех, у кого сложились дружеские отношения с начальником, пользу видят 75%, а среди сторонников деловых отношений - только 32%. Мужчины чаще женщин называют отношения с начальником приятельскими (29 и 23% соответственно) и чаще говорят о положительном влиянии дружбы на рабочий процесс (45 и 36%). Молодежь чаще всего придерживается приятельского формата общения (36% среди работников до 35 лет против 19% среди россиян старше 45 лет) и чаще отмечает пользу от подобных отношений для совместной работы (62% против 35% соответственно). Что касается ситуации, когда начальником становится бывший коллега, 65% участников опроса полагают, что дружбу сохранить можно, 15% - что нет, а 20% затруднились с оценкой.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, общество , superjob