Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Опрос: россияне стали чаще оценивать отношения с начальством как дружеские - 01.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261001/rossijane-873832158.html
Опрос: россияне стали чаще оценивать отношения с начальством как дружеские
Опрос: россияне стали чаще оценивать отношения с начальством как дружеские - 01.10.2026, ПРАЙМ
Опрос: россияне стали чаще оценивать отношения с начальством как дружеские
Россияне стали чаще оценивать свои отношения с начальством как дружеские - такой точки зрения придерживаются 26% жителей страны против 19% несколькими годами... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T06:56+0300
2026-10-01T06:56+0300
россия
общество
superjob
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873832158.jpg?1790827016
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Россияне стали чаще оценивать свои отношения с начальством как дружеские - такой точки зрения придерживаются 26% жителей страны против 19% несколькими годами ранее, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob. "Россияне стали чаще характеризовать свои отношения с руководством как дружеские: если в 2022 году так говорили 19% респондентов, то сегодня - 26%. Впрочем, большинство по-прежнему называет свое общение с начальством сугубо деловым (62%)", - показало исследование на основе опроса 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны. Влияние дружбы на рабочий процесс россияне оценивают неоднозначно: 41% считают, что она скорее помогает, 36% - что скорее мешает, 23% затруднились ответить. Среди тех, у кого сложились дружеские отношения с начальником, пользу видят 75%, а среди сторонников деловых отношений - только 32%. Мужчины чаще женщин называют отношения с начальником приятельскими (29 и 23% соответственно) и чаще говорят о положительном влиянии дружбы на рабочий процесс (45 и 36%). Молодежь чаще всего придерживается приятельского формата общения (36% среди работников до 35 лет против 19% среди россиян старше 45 лет) и чаще отмечает пользу от подобных отношений для совместной работы (62% против 35% соответственно). Что касается ситуации, когда начальником становится бывший коллега, 65% участников опроса полагают, что дружбу сохранить можно, 15% - что нет, а 20% затруднились с оценкой.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , superjob
РОССИЯ, Общество , SuperJob
06:56 01.10.2026
 
Опрос: россияне стали чаще оценивать отношения с начальством как дружеские

SuperJob: россияне стали чаще называть отношения с начальством дружескими

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Россияне стали чаще оценивать свои отношения с начальством как дружеские - такой точки зрения придерживаются 26% жителей страны против 19% несколькими годами ранее, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob.
"Россияне стали чаще характеризовать свои отношения с руководством как дружеские: если в 2022 году так говорили 19% респондентов, то сегодня - 26%. Впрочем, большинство по-прежнему называет свое общение с начальством сугубо деловым (62%)", - показало исследование на основе опроса 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.
Влияние дружбы на рабочий процесс россияне оценивают неоднозначно: 41% считают, что она скорее помогает, 36% - что скорее мешает, 23% затруднились ответить. Среди тех, у кого сложились дружеские отношения с начальником, пользу видят 75%, а среди сторонников деловых отношений - только 32%.
Мужчины чаще женщин называют отношения с начальником приятельскими (29 и 23% соответственно) и чаще говорят о положительном влиянии дружбы на рабочий процесс (45 и 36%).
Молодежь чаще всего придерживается приятельского формата общения (36% среди работников до 35 лет против 19% среди россиян старше 45 лет) и чаще отмечает пользу от подобных отношений для совместной работы (62% против 35% соответственно).
Что касается ситуации, когда начальником становится бывший коллега, 65% участников опроса полагают, что дружбу сохранить можно, 15% - что нет, а 20% затруднились с оценкой.
 
РОССИЯОбществоSuperJob
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала