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Россияне есть на заблокированном турмаршруте в Непале, заявили в РСТ - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Россияне есть на заблокированном турмаршруте в Непале, заявили в РСТ
Россияне есть на заблокированном турмаршруте в Непале, заявили в РСТ - 01.10.2026, ПРАЙМ
Россияне есть на заблокированном турмаршруте в Непале, заявили в РСТ
Россияне есть на популярном турмаршруте в Непале, который оказался заблокирован после наводнения, но среди них нет тех, кто покупал путевки у туроператора,... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T17:55+0300
2026-10-01T17:59+0300
туризм
бизнес
россия
непал
российский союз туриндустрии
рст
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Россияне есть на популярном турмаршруте в Непале, который оказался заблокирован после наводнения, но среди них нет тех, кто покупал путевки у туроператора, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Наводнение обрушилось на северные районы Непала в среду утром после того, как мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхоте-Коши. Паводок произошел после землетрясения и вызванного им оползня. Более 2 тысяч человек числятся пропавшими без вести. "На популярном треккинговом маршруте вокруг Аннапурны оказались заблокированы сотни иностранных туристов, в том числе граждане России. При этом среди находящихся в горах путешественников нет клиентов ITM group, совершающих организованные поездки", - говорится в сообщении. По данным принимающей компании, только в верхней части района Мананг зарегистрированы 226 иностранных туристов. Всего с 22 по 28 сентября через контрольный пункт на маршрут вышли около 590 иностранцев, около четверти из них из-за ухудшения погоды приняли решение вернуться. В туроператоре ITM group отсутствие туристов компании среди заблокированных связывают с сезонностью направления. Так, осенний треккинговый сезон в Непале только начинается, а основные организованные заезды на маршруты Аннапурны и Эвереста традиционно приходятся на вторую половину октября и ноябрь. В РСТ отметили, что ситуация в Непале показывает важность учета сезонных и погодных рисков при организации горных туров, особенно на маршрутах с прохождением высокогорных перевалов.
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туризм, бизнес, россия, непал, российский союз туриндустрии, рст
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, НЕПАЛ, Российский союз туриндустрии, РСТ
17:55 01.10.2026 (обновлено: 17:59 01.10.2026)
 
Россияне есть на заблокированном турмаршруте в Непале, заявили в РСТ

РСТ: россияне есть на маршруте в Непале, заблокированном после наводнения

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Россияне есть на популярном турмаршруте в Непале, который оказался заблокирован после наводнения, но среди них нет тех, кто покупал путевки у туроператора, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
Наводнение обрушилось на северные районы Непала в среду утром после того, как мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхоте-Коши. Паводок произошел после землетрясения и вызванного им оползня. Более 2 тысяч человек числятся пропавшими без вести.
"На популярном треккинговом маршруте вокруг Аннапурны оказались заблокированы сотни иностранных туристов, в том числе граждане России. При этом среди находящихся в горах путешественников нет клиентов ITM group, совершающих организованные поездки", - говорится в сообщении.
По данным принимающей компании, только в верхней части района Мананг зарегистрированы 226 иностранных туристов. Всего с 22 по 28 сентября через контрольный пункт на маршрут вышли около 590 иностранцев, около четверти из них из-за ухудшения погоды приняли решение вернуться.
В туроператоре ITM group отсутствие туристов компании среди заблокированных связывают с сезонностью направления. Так, осенний треккинговый сезон в Непале только начинается, а основные организованные заезды на маршруты Аннапурны и Эвереста традиционно приходятся на вторую половину октября и ноябрь.
В РСТ отметили, что ситуация в Непале показывает важность учета сезонных и погодных рисков при организации горных туров, особенно на маршрутах с прохождением высокогорных перевалов.
 
ТуризмБизнесРОССИЯНЕПАЛРоссийский союз туриндустрииРСТ
 
 
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