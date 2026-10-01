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В России в 2026 году запланировано производство 44 миллионов тонн СПГ - 01.10.2026, ПРАЙМ
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В России в 2026 году запланировано производство 44 миллионов тонн СПГ
В России в 2026 году запланировано производство 44 миллионов тонн СПГ - 01.10.2026, ПРАЙМ
В России в 2026 году запланировано производство 44 миллионов тонн СПГ
Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в 2026 году запланировано на уровне 44 миллионов тонн, следует из паспорта государственной программы... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T13:45+0300
2026-10-01T13:45+0300
газ
росстат
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в 2026 году запланировано на уровне 44 миллионов тонн, следует из паспорта государственной программы "Развитие энергетики". Производство СПГ в России по итогам 2025 года снизилось на 3,6% - до 32,9 миллиона тонн, свидетельствуют данные Росстата.
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газ, росстат
Газ, Росстат
13:45 01.10.2026
 
В России в 2026 году запланировано производство 44 миллионов тонн СПГ

Росстат: производство СПГ в России в 2026 году ожидается на уровне 44 миллионов тонн

© fotolia.com / wajanЗавод по сжижению газа
Завод по сжижению газа - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2026
© fotolia.com / wajan
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в 2026 году запланировано на уровне 44 миллионов тонн, следует из паспорта государственной программы "Развитие энергетики".
Производство СПГ в России по итогам 2025 года снизилось на 3,6% - до 32,9 миллиона тонн, свидетельствуют данные Росстата.
 
ГазРосстат
 
 
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