https://1prime.ru/20261001/rosstat-873850682.html
В России в 2026 году запланировано производство 44 миллионов тонн СПГ
В России в 2026 году запланировано производство 44 миллионов тонн СПГ - 01.10.2026, ПРАЙМ
В России в 2026 году запланировано производство 44 миллионов тонн СПГ
Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в 2026 году запланировано на уровне 44 миллионов тонн, следует из паспорта государственной программы... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T13:45+0300
2026-10-01T13:45+0300
2026-10-01T13:45+0300
газ
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/76456/12/764561215_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_4f37fa5ec34c634d685a66956480b635.jpg
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в 2026 году запланировано на уровне 44 миллионов тонн, следует из паспорта государственной программы "Развитие энергетики". Производство СПГ в России по итогам 2025 года снизилось на 3,6% - до 32,9 миллиона тонн, свидетельствуют данные Росстата.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76456/12/764561215_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_f79374ab9d93c769bb8a0a207070b252.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, росстат
В России в 2026 году запланировано производство 44 миллионов тонн СПГ
Росстат: производство СПГ в России в 2026 году ожидается на уровне 44 миллионов тонн