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В России в 2026 году запланировано производство 44 миллионов тонн СПГ

В России в 2026 году запланировано производство 44 миллионов тонн СПГ - 01.10.2026, ПРАЙМ

В России в 2026 году запланировано производство 44 миллионов тонн СПГ

Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в 2026 году запланировано на уровне 44 миллионов тонн, следует из паспорта государственной программы... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T13:45+0300

2026-10-01T13:45+0300

2026-10-01T13:45+0300

газ

росстат

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в 2026 году запланировано на уровне 44 миллионов тонн, следует из паспорта государственной программы "Развитие энергетики". Производство СПГ в России по итогам 2025 года снизилось на 3,6% - до 32,9 миллиона тонн, свидетельствуют данные Росстата.

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