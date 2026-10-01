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Орешкин: рост экономики должен быть качественным, а не количественным
Орешкин: рост экономики должен быть качественным, а не количественным - 01.10.2026, ПРАЙМ
Орешкин: рост экономики должен быть качественным, а не количественным
Развитие экономики России в текущей ситуации должно достигаться увеличением производительности, качества труда, а не за счет увеличения числа занятого... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T16:36+0300
2026-10-01T16:36+0300
2026-10-01T16:36+0300
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Развитие экономики России в текущей ситуации должно достигаться увеличением производительности, качества труда, а не за счет увеличения числа занятого населения, заявил журналистам замглавы администрации президента России Максим Орешкин в кулуарах заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
"С точки зрения экономического развития такой легкой возможности обеспечить рост за счет вовлечения незанятых людей в экономическую деятельность, такой возможности нет. Это означает, что рост должен носить не количественный характер, в текущей ситуации, а качественный. Это означает улучшение, повышение эффективности, производительности труда", - сказал Орешкин.
По этого словам, в этом помогут новые технологические решения: автоматизация, роботизация, искусственный интеллект, цифровизация.
"Эти все темы есть в повестке правительства. У правительства есть планы по этим изменениям, через эти структурные изменения необходимо реализовывать дальнейшие движения экономики вперед. Еще раз повторюсь: важны качественные изменения, а не количественные", - подчеркнул Орешкин.
Он отметил, что сейчас российская безработица является самой низкой среди крупнейших стран мира. "В этом плане это говорит об устойчивости рынка труда. И это, конечно, здорово, потому что чем ниже безработица, тем лучшее возможности у людей с точки зрения реализации на работе, растущей заработной платы, это очень хорошая устойчивая ситуация", - добавил Орешкин.
По последним данным Росстата, безработица в России в августе 2026 года снизилась до 2,2% с 2,3% в июле.
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россия, промышленность, максим орешкин, валдай, росстат
РОССИЯ, Промышленность, Максим Орешкин, Валдай, Росстат
Орешкин: рост экономики должен быть качественным, а не количественным
Орешкин: рост экономики должен носить качественный характер, а не количественный
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Развитие экономики России в текущей ситуации должно достигаться увеличением производительности, качества труда, а не за счет увеличения числа занятого населения, заявил журналистам замглавы администрации президента России Максим Орешкин в кулуарах заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
"С точки зрения экономического развития такой легкой возможности обеспечить рост за счет вовлечения незанятых людей в экономическую деятельность, такой возможности нет. Это означает, что рост должен носить не количественный характер, в текущей ситуации, а качественный. Это означает улучшение, повышение эффективности, производительности труда", - сказал Орешкин.
По этого словам, в этом помогут новые технологические решения: автоматизация, роботизация, искусственный интеллект, цифровизация.
"Эти все темы есть в повестке правительства. У правительства есть планы по этим изменениям, через эти структурные изменения необходимо реализовывать дальнейшие движения экономики вперед. Еще раз повторюсь: важны качественные изменения, а не количественные", - подчеркнул Орешкин.
Он отметил, что сейчас российская безработица является самой низкой среди крупнейших стран мира. "В этом плане это говорит об устойчивости рынка труда. И это, конечно, здорово, потому что чем ниже безработица, тем лучшее возможности у людей с точки зрения реализации на работе, растущей заработной платы, это очень хорошая устойчивая ситуация", - добавил Орешкин.
По последним данным Росстата, безработица в России в августе 2026 года снизилась до 2,2% с 2,3% в июле.