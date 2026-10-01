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Орешкин: рост экономики должен быть качественным, а не количественным

Орешкин: рост экономики должен быть качественным, а не количественным - 01.10.2026, ПРАЙМ

Орешкин: рост экономики должен быть качественным, а не количественным

Развитие экономики России в текущей ситуации должно достигаться увеличением производительности, качества труда, а не за счет увеличения числа занятого... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T16:36+0300

2026-10-01T16:36+0300

2026-10-01T16:36+0300

россия

промышленность

максим орешкин

валдай

росстат

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Развитие экономики России в текущей ситуации должно достигаться увеличением производительности, качества труда, а не за счет увеличения числа занятого населения, заявил журналистам замглавы администрации президента России Максим Орешкин в кулуарах заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". "С точки зрения экономического развития такой легкой возможности обеспечить рост за счет вовлечения незанятых людей в экономическую деятельность, такой возможности нет. Это означает, что рост должен носить не количественный характер, в текущей ситуации, а качественный. Это означает улучшение, повышение эффективности, производительности труда", - сказал Орешкин. По этого словам, в этом помогут новые технологические решения: автоматизация, роботизация, искусственный интеллект, цифровизация. "Эти все темы есть в повестке правительства. У правительства есть планы по этим изменениям, через эти структурные изменения необходимо реализовывать дальнейшие движения экономики вперед. Еще раз повторюсь: важны качественные изменения, а не количественные", - подчеркнул Орешкин. Он отметил, что сейчас российская безработица является самой низкой среди крупнейших стран мира. "В этом плане это говорит об устойчивости рынка труда. И это, конечно, здорово, потому что чем ниже безработица, тем лучшее возможности у людей с точки зрения реализации на работе, растущей заработной платы, это очень хорошая устойчивая ситуация", - добавил Орешкин. По последним данным Росстата, безработица в России в августе 2026 года снизилась до 2,2% с 2,3% в июле.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, промышленность, максим орешкин, валдай, росстат