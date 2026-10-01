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Ростехнадзор приостановил все горные работы на шахте "Распадская"

Ростехнадзор приостановил все горные работы на шахте "Распадская" - 01.10.2026, ПРАЙМ

Ростехнадзор приостановил все горные работы на шахте "Распадская"

Ростехнадзор приостановил все горные работы на шахте "Распадская", сообщил официальный представитель ведомства Андрей Виль. | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T12:57+0300

2026-10-01T12:57+0300

2026-10-01T13:31+0300

промышленность

россия

ростехнадзор

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Ростехнадзор приостановил все горные работы на шахте "Распадская", сообщил официальный представитель ведомства Андрей Виль. "Тридцатого сентября 2026 года на производстве горных работ в ПАО "Распадская" (шахта) допущен инцидент – возгорание в завальной части секций механизированной крепи. Все работы на шахте, кроме работ по жизнеобеспечению, приостановлены Ростехнадзором", - написал он в своем Telegram-канале. В группе "Распадская" сообщили РИА Новости, что на шахте произошло возгорание в районе одной секции крепи демонтажной камеры. "Очаг был сразу ликвидирован работниками. 304 человека, находящиеся в шахте, самостоятельно вышли на поверхность. Пострадавших нет. На данный момент ВГСЧ ведет мониторинг газовой обстановки. Причины случившегося устанавливаются", - уточнили в компании.

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промышленность, россия, ростехнадзор